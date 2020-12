Falta dar el valor que corresponde al futbol femenil mexicano, coinciden las finalistas

+’No podemos pedir que se empareje el torneo femenil al varonil de la noche a la mañana’, argumenta



Ciudad de México, (BALON CUADRADO).– Con salarios de tres mil 500 pesos –unos 174 dólares–, promedio mensuales, en Liga Mx Femenil, y de cara al duelo de la final de la Liga Mx Femenil, Diana Evangelista y Ana Katty Martínez, delanteras de Monterrey y Tigres, respectivamente –que disputan la final del torneo 2020–, coincidieron en criticar que aún falta un «gran trabajo» para darle al futbol de mujeres el «reconocimiento que merece». Pero por ahora las jugadoras se esforzarán en beneficio de las futuras generaciones.



’Esto lo hemos ido ganando poco a poco, pero aún faltan muchísimas cosas por trabajar. Todo se dará de la mano según como vaya la liga. No podemos pedir que se empareje el torneo femenil al varonil de la noche a la mañana’, argumentó en videoconferencia Ana Katty Martínez.



’Será un esfuerzo de años’, auguró.



Para la goleadora de las felinas, por lo pronto, las cosas van bien. ’Hemos dado un buen espectáculo. Mucha gente sigue apostando por nosotras y se ha sumado al proyecto. Poco a poco llegará el valor que se merece el futbol femenil en México.’



Diana Evangelista, extremo de las Rayadas, coincidió con Ana Katty. Reconoció que se han alcanzado varios objetivos y serán la base de una mejor infraestructura para las futuras jugadoras.



’El futbol femenil en México ha crecido a pasos agigantados, nunca me imaginé jugar en un estadio lleno. Ahora la gente se interesa más en este deporte, sin embargo, sabemos que tomará muchos años igualar lo que genera el varonil, aunque es posible hacerlo’, dijo.



Poco a poco, subrayó, ’iremos picando piedra para que las futuras generaciones tengan los beneficios del futbol varonil, con el trabajo hecho tanto por Tigres como por Rayadas y otros clubes que le han dado seriedad, vamos forjando esos cimientos en la liga para su crecimiento.’



Tigres se llevó el viernes el triunfo 1-0 en el duelo de ida de la final frente a Monterrey, en un partido donde el polémico arbitraje robó reflectores al anular un tanto de las felinas.



No obstante, Martínez indicó que no se preocuparán por las acciones del silbante cuando se midan el lunes en el encuentro decisivo en el estadio el Volcán.



’No tengo nada qué hablar con las árbitras. Son decisiones de ellas. Las creen correctas. Y ya está. No cambia nada si creo o no que es fuera de lugar’, argumentó la delantera.



Evangelista también indicó que la escuadra de Rayadas se concentrará en el juego sin señalar las decisiones de los silbantes.



’Son humanos. Habrá errores y ocasiones en las que se beneficia al contrario. Pero uno debe jugar bien la final, tener buen funcionamiento para sacar el resultado a nuestro favor’, detalló.



Después de que hace dos años las felinas perdieron una final en casa ante el América, agregó, ’dejó claro que somos un equipo con gran fortaleza mental y ese juego ya es pasado, ahora buscaremos el título para darle una alegría a nuestra afición.