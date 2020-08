Falta por llegar el 48% de libros de texto para preescolar en Guerrero

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 23 de agosto de 2020.- A un día de que comience el ciclo escolar 2020-2021, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ha enviado y distribuido en el estado el 52 por ciento de los libros para nivel preescolar, el 70 por ciento de libros para primaria, el 98 por ciento de secundaria y el 60 por ciento de telesecundaria.



Esto significa, que falta por llegar el 48 por ciento de libros para preescolar, el 30 para primaria, el dos por ciento de secundaria y el 40 para telesecundaria; en total, serán cinco millones 622 mil libros de texto que serán entregados a un millón 120 mil alumnos inscritos desde educación inicial a bachillerato en Guerrero.



Lo anterior, fue informado por el secretario de Educación estatal, Arturo Salgado Urióstegui esta tarde durante la transmisión por la actualización de cifras de coronavirus en Guerrero desde la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo Flores.



Salgado Urióstegui afirmó que el trabajo en zonas rurales representa un reto este año, pues en algunas no hay señal de televisión y en otras no hay servicio de luz eléctrica.



Ante ello, dijo que los docentes deberán ir cada semana o 15 días a sus escuelas para dejar tareas escritas en cartulinas, pues en su siguiente visita deberán recogerlas para tener un seguimiento de las clases.



’Lo importante es ayudarnos todos: padres de familia, papás, mamás, tíos, tutores, pero fundamentalmente, como expresó el gobernador, la participación y apoyo de maestras y maestros.



Es crucial, no se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje si no contamos con los maestros’, expresó Salgado Urióstegui. Mostró el calendario escolar del ciclo escolar, el cual contará con 190 días de labores, los días de asueto, las siete fechas de sesiones de Consejo Técnico, fechas de evaluaciones y los tres periodos vacacionales.



El funcionario pidió a las y los docentes tener comunicación con sus alumnos y acompañarlos en el proceso.

Fuente: Quadratín