Faltan 11,400 grandes contribuyentes por revisar, afirma el SAT

Ciudad de México. Miércoles 23 septiembre 2020.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha enfocado, en lo que va de la administración actual, en revisar estados contables y pago de impuestos a los grandes contribuyentes para incrementar la recaudación de impuestos, y considera que aún el universo de estos contribuyentes por revisar es ’bastante considerable’.



’Hay en total 12,000 grandes contribuyentes, hasta agosto de este año se revisaron 627, todavía faltan muchos por revisar, tenemos margen para rato, de estos 627, dos pasaron a un proceso de judicialización donde la Procuraduría Fiscal es la segunda instancia y determina si se realizó defraudación o no. Nos faltan 11,400 que revisar, es un número bastante considerable’, dijo en conferencia de prensa matutina, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



La servidora pública detalló que de los 15 grandes contribuyentes que debían más dinero: 8 están al corriente de sus pagos, 4 ya reconocieron sus adeudos y están pagando en parcialidades, 2 solventan su situación en la Procuraduría Fiscal, mientras que 1 está en revisión.



Entre estas empresas destacan firmas como Walmart, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA y Grupo BAL.



Cifras del SAT presentadas por su jefa refieren que los grandes contribuyentes aportan con poco más del 50% de la recaudación total. Para su fiscalización se empezaron a programar auditorias nuevas de manera estratégica; se revisaron auditorias en proceso, se puso marcaje a grandes litigios, se revisaron solicitudes de devoluciones y que estas cuenten con todas las condiciones necesarias y legales para regresar impuestos, agregó Raquel Buenrostro.



Como resultado de la implementación de mejores estrategias de cobranza y fiscalización a grandes contribuyentes, de enero a agosto de 2020, el SAT recaudó 77,829 millones de pesos (mdp); 184.8% real mayor al monto del mismo periodo de 2019, cuando se recaudaron 26,461 mdp.



Buenrostro precisó que los grandes contribuyentes son empresas con ingresos anuales superiores a 1,517 mdp, en su mayoría son del sector financiero, industria petrolera, empresas extranjeras con operaciones en México, empresas que integran sus resultados fiscales (grupos de sociedades), además de Pemex y CFE.



’A pesar de la pandemia hemos logrado mantener los ingresos con una disminución mínima, porque se cayó la economía y porque se paró la actividad productiva. Sin embargo, no tuvimos daños mayores, podemos decir que contamos con finanzas públicas sanas, no se recurrió a deuda adicional, y esto tuvo mucho que ver con el buen manejo en la recaudación de los impuestos’, dijo por su parte el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



En total, la recaudación tributaria, de enero a agosto, generó 2.2 billones de pesos, lo que representó una caída de 0.5% real anual, pero 59,880 mdp más en términos absolutos.



Adicionalmente, la jefa del SAT detalló que se perdían ingresos en sexenios pasados por las condonaciones a empresas, refirió que en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se condonaron 413,000 mdp.