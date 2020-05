Faltan 13 días para conclusión de Sana Distancia ante la emergencia sanitaria de coronavirus el éxito de reapertura es responsabilidad de todos: Jorge Alcocer

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a no "relajar la disciplina" ante la pandemia de coronavirus, ya que reconoció que si se ha evitado un desborde de la enfermedad "ha sido por la participación consciente y responsable de la gente".



"Para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia, gracias a los médicos, los expertos, los científicos mexicanos, desde el principio se habló de la famosa curva", agregó.



La Jornada Nacional de Sana Distancia inició el 23 de marzo con la cual se implementaron siete puntos, entre ellos establecer 1.5 metros de distancia entre una persona y otra, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y el repliegue de familias en casa.



El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, recordó que aún faltan 13 días para la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia ante la emergencia sanitaria por coronavirus en México, por lo que afirmó que el éxito de la reapertura de las actividades económicas, sociales y culturales "es responsabilidad de todos".



De acuerdo con el gobierno federal, se estima que la jornada concluya el 31 de mayo, por lo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió mantener la "gran disciplina", pues aseguró que 13 días son dos periodos de incubación del covid-19 y el tiempo que "dura la contagiosidad".



Reconoció que existen varias zonas en el país que están en posibilidad de reducir los casos de coronavirus; sin embargo, reiteró que el Valle de México es el sitio de transmisión máxima, así como de máxima intensidad de contagios y hospitalizaciones.



Mientras que Baja California Sur y Nayarit ya reportan una disminución en los contagios, ya que "el número de casos que han ocurrido en los últimos 14 días es inferior a 100 casos". Además, agregó que en Quintana Roo actualmente se encuentra en el sitio 14 de los estados con mayor transmisión.



"Aprovechar estos 13 días para quedarse en casa, no es adecuado que se relajen las medidas; es una contribución y el tránsito a la nueva normalidad implica retorno ordenado, supervisado, que va a ser identificado a partir del 1 de junio mediante un semáforo", aseveró.



NO ES CORRECTO QUE INEGI ENTRE A CASAS A REVISAR CUENTAS BANCARIAS



El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no es correcto pedir, como lo propone Morena, que el INEGI entre a casas a inspeccionar bienes y revisar cuentas bancarias, porque la obligación de dar a conocer estar información es exclusivamente para los servidores públicos.

El Ejecutivo federal señaló, no creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros si estamos obligados, por eso no considero conveniente esa propuesta’.



Morena anunció que buscará la construcción de un nuevo Estado a través de un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional que implica reformar el sistema jurídico donde se faculte al INEGI a entrar a los hogares del país sin restricción legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.



La propuesta de Morena que realizó a través de su dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, establece que el INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.



Bajo la premisa ’del Bienestar Social y la lucha contra la desigualdad social’, Morena impulsará que el INEGI ahora tenga la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país pues advierte que ’hay miles de millones de dólares inobservados’.