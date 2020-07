Faltó asegurar la salud del jugador en minitorneo de Liga MX

+Ante el parón por la pandemia del coronavirus, es todo un arte crear planes para evitar que el futbolista se lastime, señala



+Tigres, Pumas y Atlas sufrieron bajas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Debió ser todo un arte crear los planes de entrenamiento para el minitorneo de pretemporada de Liga MX en medio de la pandemia de Covid-19, luego de una larga pausa, de casi cuatro meses, que ponía en gran riesgo de lesiones a los jugadores por el corto plazo que ahora se tiene para el certamen Guardianes 2020, analizó Daniel Ipata, ex preparador físico de Pumas y Cruz Azul –dos de los cuatro equipos más populares del futbol mexicano, con Chivas y América–.



’Se cumplió con el deber de entretenimiento, pero después de cien días de inactividad, la preparación deportiva debió tener plazos más amplios para asegurar la salud del jugador’, apuntó.



En el minitorneo Copa por México –que mañana disputará la final entre Chivas y Cruz Azul– varios jugadores presentaron molestias en los partidos y al menos cuatro futbolistas no estarán listos para el inicio de la temporada, el próximo 24 de julio.



Además, la escuadra de Mazatlán reportó tres elementos contagiados por coronavirus, el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, dio positivo a la enfermedad y Tigres confirmó este viernes un caso asintomático: Juan Purata.



Previo al certamen, Toluca registró siete casos de infectados, entre ellos Fernando Tobio, quien en días recientes aseguró que lo hicieron entrenar en el club estando enfermo, aunque no aclaró si fue de manera individual. En total, de febrero, están registrados 83 infectados en la Liga Mx, hombres y mujeres.



’La pandemia por el Covid-19 es algo inédito’, confesó Ipata.



’Hay pocos antecedentes de los pasos a seguir, pero en el caso del deporte sí hay plazos biológicos adaptativos basados en la ciencia. Era complicado hacer rendir en condiciones óptimas a los futbolistas en los tiempos tan cortos que se tuvieron’, subrayó.



Evaluó:



’La clave está en este arte de elaborar los programas de entrenamiento, poder cumplir con estos requerimientos, que no haya lesiones y que el jugador rinda más.’



Indicó que aunque en la mayoría de los casos se han registrado lesiones musculares y articulares, que requieren de 15 a 25 días de recuperación, los jugadores deberán tener una rehabilitación adecuada para evitar secuelas en el torneo Guardianes 2020, el cual comenzará el 23 de julio.



’El cambio drástico que sufrieron los cuerpos de los futbolistas al modificar las rutinas durante la larga pausa se ha visto reflejado en la calidad de los partidos.



’Hubo un desorden músculo-esquelético y metabólico en estos 100 días de inactividad, una desadaptación importante en los niveles de entrenamiento, un descenso en la fuerza y resistencia, así como en la coordinación del jugador y en la capacidad técnica. Esto se ve en la calidad de los encuentros y puede aumentar después el número de lesiones, explicó.



Desde el primer duelo de la Copa por México entre Mazatlán y Tigres resultaron con molestias musculares Carlos Salcedo y Eduardo Vargas, mientras Julián Quiñones sufrió durante las prácticas un desgarro en el muslo izquierdo y sigue en recuperación.



Pumas fue de los más afectados y comenzará el Guardianes 2020 con dos bajas sensibles, luego de que en el duelo ante Toluca, Luis Quintana salió con una lesión en el tobillo izquierdo y Bryan Mendoza presentó un problema muscular en el abductor largo en el muslo derecho.



El caso más polémico fue el de Renato Ibarra, quien después de salir del América tras ser acusado por tentativa de feminicidio y aborto, debutó con Atlas en el duelo ante Tigres, pero apenas estuvo 23 minutos en la cancha y salió lesionado.



Antier, el cuerpo técnico de Chivas tomó precauciones en el duelo contra América y dio sólo 45 minutos de juego al goleador José Juan Macías para prevenir una lesión, después de que presentó molestias musculares.



En tanto, Atlas y Necaxa anunciaron este viernes la cancelación del duelo de pretemporada que tenían programado el 18 de julio, por causas de fuerza mayor, aunque no dieron más detalles.



(Con información del diario La Jornada)