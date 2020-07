Familia de George Floyd demanda a la ciudad de Minneapolis

La familia de George Floyd demandó el miércoles a la ciudad de Minneapolis y a los cuatros policías acusados por su muerte, denunciando que los agentes violaron los derechos de Floyd cuando lo restringieron contra el suelo y que la municipalidad permitió en sus fuerzas policiales una cultura de fuerza excesiva, racismo e impunidad.



Floyd, un hombre negro, falleció el 25 de mayo luego que el policía Derek Chauvin, de raza blanca, le pisó el cuello por casi ocho minutos durante los cuales Floyd repetidamente exclamó que no podía respirar. Chauvin ha sido acusado de homicidio no premeditado y otros tres policías que estaban allí en ese momento —Tou Thao, Thomas Lane y J. Kueng— están acusados de coadyuvar en un homicidio no premeditado.



Los cuatro policías fueron despedidos al día siguiente de la muerte de Floyd, que desató una ola de protestas en todo el mundo contra el racismo y la injusticia social.



La demanda, presentada en el tribunal federal de Minnesota, fue anunciada por el abogado Ben Crump y otros asesores legales en representación de la familia de Floyd.



’Esta demanda refleja lo que hemos dicho desde un principio: que el señor Floyd murió debido a que el peso de todo el Departamento de Policía de Minneapolis estaba sobre su cuello’, expresó Crump en un comunicado.



’La Municipalidad de Minneapolis tiene un historial de políticas y procedimientos y de indiferencia deliberada que viola los derechos de los detenidos, particularmente los de raza negra y subraya la necesidad de entrenar mejor a los policías’, añadió.



Crump afirmó que la demanda busca sentar un precedente que ’haga económicamente prohibitivo que la policía mate indebidamente a gente marginalizada —especialmente la de raza negra— en el futuro’.



La asesoría legal de la municipalidad hasta ahora no ha respondido mensajes pidiéndole su reacción.



El caso Floyd provocó también llamados para abolir el Departamento de Policía de Minneapolis y reemplazarlo con un departamento de seguridad pública. Una mayoría del concejo municipal apoya esa decisión, afirmando que el departamento policial tiene un largo historial de brutalidad y de resistirse a los cambios.



La demanda surgió el mismo día en que un tribunal falló a favor de permitir la observación, previa cita, del video tomado de las cámaras corporales de Lane y Kueng. Una coalición de abogados y de medios de prensa han pedido hacer públicos esos videos, afirmando que ello dará una visión más completa de lo que ocurrió durante el arresto de Floyd. El juez no explicó por qué se negó a permitir una difusión más amplia de los videos.



