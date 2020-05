Familia de Salina Cruz podría estar contagiada de Covid-19

El presidente municipal #JuanCarlosAtecasAltamirano dio a conocer que existe la posibilidad de que toda una familia esté contagiada de Covid-19 en el municipios.



Informó la noticia, fue dada a conocer por el familiar de una paciente con COVID-19 que esta internada y entubada en el hospital de este puerto, quien le notificó que el resto de la familia ya empiezan a tener los síntomas de esta enfermedad.



Por lo que, le avisaron para que tomen precauciones y acciones en la comunidad, ante esta situación sanitaria crítica que se empieza a presentar de comunitaria en el puerto



Pedirá el levantamiento del "Cerco Sanitario" el día de mañana cuando sesione el Consejo Municipal de Protección Civil, toda vez que ya se están presentando casos de contagios comunitario de Covid-19.



La recomendación dijo es levantar el cerco porque está poniendo en riesgo a los trabajadores.



Destacó que desde el 6 de febrero el ayuntamiento municipal ha estado proporcionando información y tomando acciones contra el contagio y propagación del Covid-19.



Pero lamentó que muchas personas se burlaron y fueron escépticos, y hoy ya se está en una etapa crítica y difícil donde el municipio.



Atecas insistió y rogó a la ciudadanía hacer su parte y no salir de sus domicilios para evitar ser contagiados.



Por último dijo que a partir de este momento y en lo que se neutraliza esta situación, ya no convocará a los representantes de medios de comunicación a las conferencia de prensa para no exponerlos, y la información municipal se estará publicando a través de la página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento porteño.