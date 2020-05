Familiares de internos del penal de Chiconautla denuncian nuevas extorsión

Ecatepec, Méx., a 4 de abril del 2020.- Familiares de internos en el penal del poblado de Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, denunciaron las extorsiones de que son blanco sus seres queridos, por parte de otros reclusos, quienes en supuesta colusión con custodios, amenazan de muerte con armas punzo cortantes a sus víctimas, ante lo cual demandaron la intervención de las autoridades penitenciarias de la entidad.



Milenio Estado de México solicitó la versión de las autoridades responsables de este centro penitenciario y no recibió respuesta.

Los quejosos señalaron que las personas privadas de la libertad que extorsionan, roban pertenencias, cuando los internos salen de sus dormitorios a recibir a sus visitas, y los amedrentan son conocidos en el reclusorio como ’Elefante’, ’Pedro Barros’, ’Cetina’ y ’Corra’, y se encuentran en el módulo 3, en la celda 17 derecha.



Indicaron que estos reos son personas que ya han sido sentenciadas con penas hasta de 40 años por delitos del fuero federal, por lo que solicitaron a las autoridades penitenciarias que consideren trasladarlos a prisiones de máxima seguridad, para que dejen de abusar de sus compañeros.



’Los custodios se dan cuenta de las actividades que realizan, pero no dicen nada, porque se sabe que trabajan para otro recluso de nombre ’Chucho’, quien es el que recibe la mayor parte del dinero y pertenencias que les roban a los demás internos.



Denunciaron que los convictos mencionados se llevan durante la semana a los reos que eligen para extorsionarlos a su celda que es la 17 derecha, módulo 3, y ahí los golpean y los amenazan con navajas y cuchillos, para que les pidan dinero a sus familiares y objetos de valor que ellos puedan vender, esto a cambio de que no los lesionen, y no los molesten.



Los denunciantes advirtieron que a uno de sus familiares les han quitado hasta 3 mil pesos en una semana, por lo que decidieron denunciar esta situación ante la opinión pública, para que las autoridades responsables de este centro de reclusión intervengan, y se terminen ya las extorsiones y amenazas.



Añadieron que recientemente los presos que son extorsionadores retiraron con sus navajas varios de los ángulos de la celda que ocupan, pues pretenden fugarse, ’los vigilantes se dieron cuenta, no dijeron nada, solo después soldaron otros ángulos y todo quedó como si nada hubiera pasado’.



Milenio Estado de México solicitó la versión oficial de estos hechos al área de comunicación social de la secretaría de seguridad del Estado de México, y al cierre de esta edición no recibió ninguna respuesta.