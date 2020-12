Familiares de niño sustraído por abuela piden apoyo para su localización

Por Norma Cardoso



Familiares de niño Brian Javier Cordero Campos, piden desesperados a las autoridades, así como a la población en general, el apoyo para encontrar al menor de edad, quien fue sustraído por su abuela paterna de nombre Ana María Camarena Romero.



De acuerdo a la información de un familiar, la abuela paterna del niño, le pidió a la mamá de Brian, que lo trajera un fin de semana a Tepic para que pasara unos días con la abuela, con la promesa de regresarlo el lunes.



La mamá del niño Brian, que vive en Mezcales, permitió la convivencia con la abuela, sin embargo, cuando fue por él, a la casa de la abuela Ana María, ésta salió corriendo de su hogar, subiéndose a un automóvil en compañía de su pareja sentimental, llevándose en contra de su voluntad al menor, casi arrastrándolo; teniendo como testigos a varias personas, de la calle Lerdo.



Fue así que la mamá de Brian, acudió a la Fiscalía General de Nayarit, para denunciar los hechos, quedando abierta una carpeta de investigación en contra de las dos personas.



Lo que llama la atención es que la señora abuela sigue trabajando a distancia en unas oficinas pertenecientes al Ayuntamiento de Tepic, pero las autoridades de la fiscalía, no la pueden localizar.



El padre del menor, este próximo mes de marzo, cumplirá diez años de desaparecido, por ello, quien tiene la custodia es la madre del menor y no existe una demanda para pelear la guardia custodia, es por ello que hay un delito que perseguir.



La Ficha Amber Nayarit AAN 0169/20, que emitió la Fiscalía de Nayarit, menciona que el niño tiene 11 años de edad; con fecha de nacimiento el 15 de enero de 2009; estatura, 1.55 m.; peso, 55 kg.; complexión robusta; cabello negro, corto, lacio; ojos color café oscuro, medianos; de nacionalidad mexicana; fecha de desaparición el 20 de noviembre de 2020; fecha del reporte, el 8 de diciembre de 2020.



Resumen de hechos que emite la Alerta Amber: el menor fue sustraído por su abuela paterna de nombre Ana María Camarena Romero, del domicilio ubicado en la colonia Centro, municipio de Tepic, Nayarit; como seña particular, se le forma un hoyuelo en la mejilla izquierda. Se considera que la integridad del menor de edad puede estar en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la Comisión de un delito.