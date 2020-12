Familias campesinas del movimiento Antorchista apoyan a hermanos de clase de Tabasco que perdieron su patrimonio por las inundaciones

Tenancingo del Valle, México.- Familias campesinas de región Tierra Caliente-sur (RTC), pese a su baja situación económica se han hermanado y unido a la recaudación de víveres para los damnificados en Tabasco quienes derivado a las fuertes inundaciones y ante el nulo apoyo por parte del gobierno federal y estatal han perdido su patrimonio y no cuentan en estos momentos ni para comer.



En días pasados el Movimiento Antorchista Nacional hizo un llamado a sus agremiados y no agremiados para unirse como un solo hombre y ayudar a los tabasqueños que padecen por esta terrible tragedia, abriendo diversos centros de acopio de vivieres en los Estados municipios y comunidades de la república en donde Antorcha realiza trabajo político, con el único fin de distribuirlos entre las familias tabasqueñas más vulnerables y afectadas por dicho desastre natural.



Ante dicha situación y al llamado del antorchismo nacional para apoyar las familias tabasqueñas, Antorcha en RTC, colocaron diversos centros de acopio de víveres en municipios como: Tenancingo, Tenango del Valle, Joquicingo, Zumpahuacán, Tejupilco, entre otros particularmente en las cabeceras, comunidades y colonias populares, con el propósito de recolectar víveres y alimentos no perecederos como: latas de atún, sardina y verduras; sal, azúcar, café, aceite, leche en polvo, sopa de pasta, galletas, mayonesa y agua embotellada, así como productos de higiene personal, medicamentos y ropa.



El dirigente antorchista en la zona cálida del Estado de México, Juan Pedro Martínez Soto, señaló, que, debido a esta aterradora tragedia en el país y ante los oídos sordos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobierno de Tabasco por apoyar y atender esta tragedia que afecta a las familias más pobres la organización social siempre busca mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, y ante esta contingencia natural se hermana con los miles de afectados que requieren estos momentos de toda la ayuda social.



’Para los que formamos parte de Antorcha, lo importante es contribuir con nuestro granito de arena y hermanarnos, porque cuando se trata de ayudar nuestra organización tiene claro que el pueblo unido puede cambiar el destino de aquellos que lo perdieron todo y que necesitan de nuestra ayuda’ indicó, Martínez Soto.



Cabe mencionar que con las medidas de salud necesarias líderes antorchistas de RTC estuvieron en los puntos de recaudación recibiendo los insumos para después llevarlos al municipio de Chimalhuacán y en próximos días entregarlos a las familias afectadas de Tabasco.