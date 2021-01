Famosos; aspirantes a políticos

Los diferentes partidos políticos ya se preparan para postular a quienes consideran ser los mejores candidatos para ganar en la jornada electoral del próximo seis de junio, donde además de renovarse la Cámara de Diputados federal estarán en disputa 15 gubernaturas y más de 21 mil puestos, que van desde legisladores locales, presidentes municipales y regidores.

Si bien todos los partidos políticos son libres de proponer a quien considere que puede garantizarle el triunfo en las urnas, lo criticable es que recurran a personajes famosos, ya sean de la farándula o del deporte para lograr la respuesta favorable de la ciudadanía, aunque también son conscientes de que no todos podrán ganar.

Lo que también buscan los partidos pequeños y de reciente creación, es alcanzar el 2% de votos, mínimo legal en alguna de las elecciones federales ordinarias para mantener su registro legal y gozar se los beneficios asignados para desarrollar sus diferentes actividades.

No se puede decir que todos puedan ser malos políticos, pero existen casos como el de Cuauhtémoc Blanco, primero como alcalde de Cuernavaca y después gobernador de Morelos, que da resquemor sobre que se repitan esas amargas experiencias o que no propongan iniciativas de ley realistas y de beneficio social, y únicamente queden de levanta dedos.

Mientras tanto los partidos ya empezaron a lanzar sus rede para ver a quién pescan para candidatearlos, aunque por el momento sean únicamente considerados como aspirantes-Así, por ejemplo, Morena considera postular a la actriz Gabriela Goldsmith para una diputación federal; al ’periodista’ y youtuber Paul Velázquez para una diputación plurinominal, así como al exentrenador de futbol José Luis ’El Chelís’ Sánchez a un cargo por definir.

Por su parte Redes Sociales Progresistas considera incluir en las boletas electorales al actor Alfredo Adame como diputado, y a la boxeadora Mariana ’La Barbie’ Juárez y a los luchadores enmascarados Carístico y Blue Demon Junior, sin definir cargos por el momento.

En el caso del Partido Encuentro Solidario, los exfutbolistas Adolfo ’El Bofo’ Bautista y Jorge Campos son prospectos para candidatos a diputados; el comediante Javier Carranza ’El Costeño’, para presidente municipal de Acapulco; así como a Carlos Villagrán ’Kiko’; ya sea para alcalde de la ciudad de Querétaro o para gobernador de esa entidad-

Corresponderá a la ciudadanía definir con su voto si ellos u otros deportistas y actores son postulados, si merecen o no llegar a esos cargos de elección popular, para después no arrepentirse de su decisión si llegan a ganar. ¿Usted votaría por alguno de ellos?