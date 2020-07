’Fascination’ en la Arena CDMX en auto-concierto

Boletos a la venta en el Sistema Superboletos





Presentado por Glam Out, el evento conjuga música electrónica con circo para adultos



Rebolledo, Paulor y German Anaya son los artistas invitados

Fascination llega a la arena ciudad de México en formato auto-concierto







Hace años llegó Fascination a México, un festival creado e ideado totalmente por Glam Out y que logró reunir en su momento a más de 3,000 personas adoptando la estética Steampunk, invitando a los asistentes a lookearse de la misma manera para convertirse en uno de los personajes.



Glam Out es la comunidad de estilo trendy más importante de México y es ahora que en el formato de autoshows presenta el lanzamiento mundial de un nuevo concepto en festivales temáticos: Fascination The Unexpected World. Ahora, junto a la revista Mixmag estarán presentando este sábado 8 de agosto en la Arena CDMX en punto de las 22:30 horas un evento que será irrepetible y único, con actos circenses para adultos, un concepto bien definido y mucha música a cargo de los dj´s Rebolledo, Paulor y Germán Anaya. Boletos a la venta en el Sistema Superboletos.







Fascination despliega diversos performances con una compañía de circo en escena, todos ellos reconocidos exponentes del mundo circense, la magia y el ilusionismo, complementado con una selección de los mejores artistas callejeros, como apoyo al talento urbano local. Como parte de la reactivación de la industria del entretenimiento tras un período largo de confinamiento, Glam Out celebra con esta la tercera edición de esta enorme y creativa fiesta que permitirá presumir el convertir la explanada Open Air de la Arena Ciudad de México en uno de los mejores lugares de música electrónica de la ciudad. Rebolledo, Paulor y Germán Anaya por su parte están listos para hacer vibrar a los asistentes que encontrarán algo que en ningún otro sitio hallarán: magia, fiesta, sorpresas y mucha, mucha vanguardia, con un espectáculo mixto para adultos que hará que todos vivan una experiencia divertida.







Hablar de Mauricio Rebolledo, una de las figuras centrales en esta fiesta es señalar la carrera de un mexicano que ha sabido afrontar la adversidad y, como un moderno guerrero, se ha encumbrado con mucho esfuerzo como uno de los más grandes exponentes de las tornamesas en el país. Y a mucho orgullo ha empezado a hacer fortuna y nombre desde que el sello Cómeme del chileno Matías Aguayo se fijara en él, consolidándose luego con Hippie Dance, su propio sello que es a la vez su obra de arte que ha cobijado con amor, trabajo y paciencia.







Rebolledo es quizá uno de los mejores productores que puede tener nuestra escena -si no es que el mejor- y que hoy musicalmente se traslada a sonidos más sobrios, conceptuales y que se notan bastante influenciados por todos los nuevos amigos con los que lleva haciendo tour como Jennifer Cardini o Maceo Plex.



Su forma de vestir, su gusto musical que da ese toque de genio a su accionar es su mejor carta de presentación, lo que le da individualidad y presencia inconfundible, manteniéndolo siempre ocupado, haciendo del vinil su instrumento y herramienta de trabajo, al tiempo que en una semana puede estar en tres lugares diferentes del mundo.







Nacido en Jalapa, Veracruz, Mauricio Rebolledo se ha convertido en esta época en el ícono representante de México en el extranjero, un título nobiliario que se ha ganado a pulso como nadie. Tanto así que el poderoso sello alemán Kompakt lo fichó como uno de sus artistas y nunca desentonó en su grandeza con lo que otros hacían, o con lo que sus padrinos musicales esperaban de él.



Después de varios EP’s y singles como ’Pitaya Frenesí’ o ’Guerrero’, en el 2011 lanzó su primer álbum ’Super Vato’ en ’Cómeme’. Junto con Superpitcher creó el dúo Pachanga Boys y su sello ’Hippie Dance’, los cuales fueron responsables en el 2012 del super éxito ’Time’, que han hecho bailar a todos.



Su hit más importante es ’Guerrero’ con el que consiguió ruido mediático bastante importante a finales de 2009. Apenas unos meses antes había debutado con Pitaya Frenesí, un track en el colaboraba el mismo Aguayo. Pachanga Boys, Danza Hippie, TOPAZdeluxe, M.N. Roy y Mayan Warrior son algunos de los proyectos en los que Rebolledo está involucrado.



Él cree en la música libre de fronteras y su propio bagaje es un mix que él mismo ha extraído de todos los rincones del mundo en los que ha estado, mostrando cómo se pueden contar historias con esos registros aparentemente inconexos.



Su sonido es impulsado por ritmos psicodélicos y líneas de bajo sintéticas ondulantes que inducen al trance como estado. Ya sea que se trate de su trabajo en solitario o en colaboración, Rebolledo siempre ha sido una presencia propositiva dentro de la cultura de la música underground. Rebolledo fue incluído además en la lista de Forbes Magazine como uno de los cincuenta creativos mexicanos con mayor influencia a nivel mundial. En 2017 su álbum de remixes ’Mondo Re Alterado’ fue muy bien recibido por la prensa y el público, e incluye colaboraciones con grandes artistas como Superpitcher, DJ Tennis, Maceo Plex, Red Axes, entre otros.







Paulo Rodríguez mejor conocido como Paulor ha sido durante años partícipe en la escena musical underground mexicana que permanece desapercibida a los ojos y oídos de las masas. Heredero de un método para mezclar que proviene de una escuela muy particular a cargo del dúo estrella Pachanga Boys especialmente Rebolledo, el nuevo componente de ’You And Your Hippie Friends’ sublabel del sello ’Hippie Dance’, desarrolló un sentido espacial que de una manera muy orgánica se observa en las características del sello; procura siempre una armonía entre todos los tracks, modular, extender y ensamblar tan distendido como sea posible, un conocimiento ecléctico por distintos géneros, groove en cualquier momento posible y una inacabable sed por más música.



Estas particularidades han generado una distinción de Paulor. Su música ha empezado a llegar a los oídos adecuados, siendo ahora residente del legendario TopazDeluxe en Monterrey. Integrante del roster de artistas de unos de los clubs más importantes de la escena como lo es M.N. Roy. Incluido en la reciente compilación ’A Very Nice Combinado Vol. 2’ o en colaboraciones con Rebolledo, lo cual no es ninguna coincidencia, después de escuchar cómo sabe trabajar con loops de bajo y guitarra.



Las producciones de Paulor comienzan a hacer temblar los cuerpos de quienes se disponen a bailar al ritmo del underground ya no sólo en escenas locales, sino que se abre camino en el stream mediático (Resident Advisor, Goodroom NY Mix de Zombies In Miami, Mental DJ Set Mayan Warrior 2016, Vivienne Westwood, París Fashion Week 2017) con la misma contundencia con la que realiza sus mixes. El cartel de esta noche está complementado por la figura de Germán Anaya.







Glam Out junto a la revista Mixmag estarán presentando este sábado 8 de agosto en la Arena CDMX en punto de las 22:30 horas bajo el formato Open Air de la Arena Ciudad de México la tercera edición de Fascination The Unexpected World con Rebolledo, Paulor y Germán Anaya como artistas invitados a esta fiesta exclusiva. Boletos a la venta en el Sistema Superboletos.



TABLA DE PRECIOS:



BOLETO ZONA A $3,500.00 (INCLUYE CONSUMO POR $2,000.00)

BOLETO ZONA B $3,000.00 (INCLUYE CONSUMO POR $2,000.00)

BOLETO ZONA C $2,500.00 (INCLUYE CONSUMO POR $2,000.00)

SUITE A $35,000.00 (INCLUYE CONSUMO POR $27,000.00)

SUITE B $15,000.00 (INCLUYE CONSUMO POR $7,000.00)