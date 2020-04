Fase 3 de Covid-19: qué medidas sanitarias se deben tomar

www.guerrerohabla..com



México. 21 de abril de 2020.- México pasó a la fase tres indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, durante la Mañanara de hoy martes 21 de marzo.



En la fase tres de la pandemia se da un crecimiento exponencial de los casos por día, indicó el funcionario federal, por ello se deben extremar las medidas de precaución para evitar el contagio como no salir de casa.

Las escuelas y trabajos suspenden labores, los establecimientos comerciales cierran, los eventos públicos se suspenden, todo para frenar al virus.

Se dicta la cuarentena, restringiendo todo tipo de actividad que no sea de primera necesidad.

Se prohíbe que las personas salgan de sus domicilios, algunos países llegan a aplicar multas u dictar prisión a los ciudadanos que violen el confinamiento.

Lavarse las manos. Con desinfectante a base de alcohol o con agua con jabón. Tocarse la cara sin haberse desinfectado las manos es la forma más común en que se contagia el virus.

Limpiar superficies. Limpie regularmente con desinfectante las superficies como bancos de cocina y escritorios de trabajo.

Informarse. Informarse sobre el coronavirus ayuda tomar mejores decisiones para no contagiarse. Se recomienda seguir la información de la Secretaría de Salu Pública nacional o local, el sitio oficial de la OMS y medios confiables.

Seguir con la sana distancia. Se recomienda que la distancia entre cada persona no debe ser menor al metro y medio. Esto ayuda a evitar que el virus llegue con facilidad a nuestro cuerpo.

Estornudar o toser con cuidado. Si estornuda o tose, debe usar un pañuelo desechable y tirarlo inmediatamente, lávese las manos tras estornudar.

Permanecer en casa. Si se siente enfermo debe permanecer en casa y llamar al médico para que lo oriente sobre si se trata de coronavirus o no. Quedarse en casa si se encuentra enfermo ayuda a que otras personas no se infecten en caso de que tenga coronavirus.

Cuidados en casa. Si está enfermo, quédese en casa y coma y duerma por separado de su familia, use diferentes utensilios y cubiertos para comer.

Llame al médico. Si su enfermedad se complica presentará dificultad para respirar, si eso ocurre, visíte al médico de inmediato.

Hablar con la comunidad y el trabajo. Es normal y comprensible sentirse ansioso, especialmente si vive en un país o comunidad que ha sido afectada. Discuta cómo mantenerse seguro con su lugar de trabajo.