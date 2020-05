Fase 5 por coronavirus: ¿qué pasaría si se dicta esta medida en México?

www.guerrerohabla.com

México. 21 de mayo de 2020.- El curso de la pandemia se divide en fases, estas fases son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, cada país puede adaptarlas y modificarlas de acuerdo a sus necesidades. Actualmente México se encuentra en la fase tres de la pandemia por coronavirus, pero ¿podría haber fase cuatro y cinco? La respuesta es sí, siempre y cuando no se respeten los lineamientos del sector salud como quedarse en casa.

Ya lo dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de salud al inicio de la pandemia: "¡quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa!". Esta petición y el acatamiento de la misma ha dado como resultado que cientos de municipios en México se encuentren libre de coronavirus, sin embargo, eso no quiere decir que la contingencia haya pasado o que se deban dejar de lado las recomendaciones de Sana Distancia.

¿Le has hecho caso a Susana Distancia?

La situación actual del coronavirus en México

Se debe tomar en cuenta que en México ayer se presentaron 424 decesos nuevos, la cifra más alta para un día en lo que va de la pandemia, en total suman ya 6 mil 90 defunciones y también ocurrieron 2 mil 248 casos nuevos en un día, para sumar un acumulado de 56 mil 594 casos de los cuales 12 mil 85 se encuentran activos.

Ante la pregunta de que si Mexico puede llegar a la fase 4 por coronavirus, se dijo que es una posibilidad pero para que se llegue a este punto deben un descontrol de contagios, que no se ha presentado.

Las fases siguientes que podrían determinarse en México

Algunos países ya comienzan a levantar sus restricciones de manera paulatina.

Al llegar a una fase cuatro por pandemia de coronavirus las medidas a tomar serían las siguientes:

• Controlar la ola pandémica con las medidas de la Secretaría de Salud.

• Realizar actualizaciones de efectividad de las medidas de salud pública.

• Difundir más mensajes de prevención por diversos canales

• Los gobiernos denen informar sobre la situación del brote

• Limitar el desplazamiento no escencial de personas

• Implementar reglas para la obtención de medicamentos

En caso de presentarse una fase cinco, las medidas recomendadas por la OMS serían las siguientes:

• Declarar el estado de emergencia

• Liderar y coordinar los recursos multisectoriales para mitigar repercusiones sociales y económicas.

• Evaluar la necesidad de asistencia externa para atender la crisis humanitaria

• Evaluar la adopción y repercusión de las medidas de mitigación aplicadas

• Realizar proyecciones de las repercusiones económicas de la pandemia.