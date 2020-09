FAT suspende movilización de mañana; logran preacuerdos con GCDMX

Los concesionarios del transporte público de pasajeros en la ciudad de México, integrados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunciaron este mediodía que han suspendido la movilización programada mañana en 9 puntos de la capital, ya que lograron un preacuerdo con la Secretaría de Movilidad para tener acceso a dos meses más del bono de combustible e iniciarán el estudio sobre la prórroga de las concesiones.



Los transportistas explicaron el martes en rueda de prensa que para salvar la crisis económica en la que se encuentran, además de la ampliación del bono del combustible, han solicitado al gobierno de la Ciudad la condonación del pago de los siguientes conceptos: 1) Uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM); 2) La Revista vehicular 2020; 3) El pago de bases y recorridos, que no son otra cosa que los cajones de estacionamiento, que implica además una doble tributación; 4) La cesión de derechos y; 5; La prórroga de la concesión, misma que solicitan se otorgue en los términos establecidos en el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México.



Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de los transportistas de FAT, destacó que tras las reuniones sostenidas con funcionarios de la SEMOVI y otros del Gobierno de la Ciudad de México en las últimas horas, decidieron tomar una pausa y darle oportunidad al diálogo.



’Queremos dejar muy en claro que el diálogo es una herramienta muy importante para poder llegar a acuerdos; pero debe ser un diálogo donde realmente seamos escuchados y nuestras demandas tomadas en cuenta porque, como hemos dicho, no somos ajenos a la problemática de la ciudad, por el contrario, somos parte del problema porque sin nosotros esta ciudad no se movería porque el gobierno no tiene capacidad para ofrecer el servicio de transporte a sus habitantes’.



Vázquez Figueroa dio a conocer que la reunión con los funcionarios de la SEMOVI se realizará poco después del medio día de este viernes, a la que esperan se puedan incorporar otros funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y al finalizar, darán a conocer el resto de los acuerdos.