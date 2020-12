Fauci advierte que ’lo peor del coronavirus está por venir’

El Dr. Anthony Fauci ha advertido que cree que lo peor de la pandemia de coronavirus "aún está por llegar", ya que diciembre se convierte en el mes más mortífero de Estados Unidos para el covid-19.



Durante una entrevista con la conductora Dana Bash para el programa State of the Union de CNN el domingo por la mañana, el Dr. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país y parte del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, advirtió a los residentes de Estados Unidos que se preparen para un aumento de casos en año nuevo.



"Es muy posible que veamos un aumento posterior a la temporada, en el sentido de Navidad, Año Nuevo, o como lo he descrito, un aumento sobre un aumento", dijo el Dr. Fauci el domingo.



Más de 1.1 millones de personas fueron examinadas en los aeropuertos de Estados Unidos el sábado, lo que lo convirtió en el tercer día más concurrido para los viajes aéreos en Estados Unidos desde marzo. Al menos 616 mil personas fueron examinadas el día de Navidad, ya que miles más viajaron en los días previos a las vacaciones.



Los funcionarios de salud, incluido el Dr. Fauci, aconsejaron a los estadounidenses que durante el período de vacaciones no viajen ni asistan a reuniones en interiores con personas que no vivan con ellos, ya que esas reuniones podrían impulsar un aumento en los casos en el nuevo año.



Cuando Bash le preguntó si pensaba que "lo peor aún está por llegar" de la pandemia, el Dr. Fauci respondió: "Sí, lo creo".



Añadió: "Si nos fijamos en la pendiente, la inclinación de los casos que hemos experimentado a medida que avanzamos a fines del otoño y pronto a principios del invierno, es realmente bastante preocupante".



Los casos y las muertes por coronavirus han aumentado drásticamente en los últimos meses, y Estados Unidos registró su quinto día más alto de hospitalizaciones el sábado, ya que más de 117,300 pacientes con covid-19 fueron hospitalizados en todo el país.



El Dr. Fauci advirtió que los hospitales ya están luchando para lidiar con la cantidad de pacientes con covid-19 y dijo que "realmente estamos en un punto muy crítico" y agregó que "a medida que avancemos en las próximas semanas, podría empeorar".



Diciembre ya es el mes más mortífero en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia de coronavirus, ya que más de 63.000 estadounidenses murieron a causa del covid-19 el 26 de diciembre.



Estados Unidos registró 225,818 nuevos casos y 1,645 muertes más el sábado, ya que el país podría registrar cerca del doble de las 36,964 muertes de noviembre para fin de mes.



Sin embargo, el Dr. Fauci se mostró optimista sobre el estado del programa de vacunación de Estados Unidos durante su aparición en CNN, ya que dijo que el país está en camino de administrar dosis a residentes sanos para abril de 2021, a pesar de estar muy por detrás de su objetivo de diciembre.



Estados Unidos tenía como objetivo administrar 20 millones de dosis para fines de diciembre después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobara dos vacunas contra el coronavirus por separado a principios de mes, pero hasta ahora solo ha dado 1.9 millones a residentes de alta prioridad en todo el país.



’Siempre que se implementa un programa grande que es un programa de vacuna integral con una nueva vacuna como esta, al principio siempre comienza lento y luego comienza a ganar impulso’, dijo el Dr. Fauci a la entrevistadora el domingo.



Agregó que cree que la implementación cobrará impulso y "nos pondremos al día con la proyección de que para cuando lleguemos a abril, a mediados o finales de abril, habrás tomado a las personas de alta prioridad y ya las habrás contado y entonces cualquiera puede vacunarse’.



Según la Universidad Johns Hopkins, ahora hay más de 19 millones de personas que han dado positivo por coronavirus en los Estados Unidos, mientras que el número de muertos ha llegado a 332 mil 145.