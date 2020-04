Fayad corre a Chong Barreiro como director del Hospital General de Pachuca por tratar mal a los pacientes.



Ricardo Montoya.



Tras una supervisión sorpresa el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses corrió Francisco Chong Barreiro como director del Hospital General de Pachuca quien desempeñó el cargo en los últimos 15 años.



El despido de Chong Barreiro ha cobrado fuerza luego de la destitucion disfrazada como enfermedad del secretario de salud Marco Antonio Escamilla suscitada el domingo en plena contingencia mundial a causa del brote de Coronavirus.



La salida de ambos personajes se debió a un incidente ocurrido la noche del sabado.



Ese día Omar Fayad acompañado de su secretario particular visitó de forma sorpresiva a la Sala de Urgencias del Hospital General de Pachuca.



Iba de incógnito, con el rostro tapado con un cubrebocas.



Cómo cualquier ciudadano, pidió información sobre el coronavirus pero nadie se la supo dar.



Entonces, molesto se quito el tapabocas y pidió al personal del hospital le informaran a Chong Barreiro que lo quería ver.



Lo primero que encontró fue a pacientes en los pasillos del área de urgencia mal atendidos y casi abandonados.



Encontró a los angustiados familiares de un paciente que necesitaba una operación quirúrgica de urgencia que Chong Barreiro se negaba a realizar por "andar metido en asuntos políticos" y que además era prepotente y grosero con ellos además de pedirles material de cirugía muy caro.



Fayad, molesto por los señalamientos, le pidió a Chong una explicación de porqué no se atendía a los pacientes y porque no se brindaba la debida atención.



En eso uno de los pacientes le preguntó a Chong cuando lo iba a operar, pero el funcionario le contestó de mala gana y de forma grosera, lo que hizo enojar al gobernador.



Tras regañar a Francisco Chong por gritar y tratar mal al paciente, le dijo que lo iba a relevar.



Según conversaciones de whasap de médicos y enfermeras, Chong retó al mandatario al decir "quiero verlo" cuando le advirtió que lo iba a correr.



Luego el gobernador le ordenó operar en ese momento al paciente a cuyos familiares les entregó una tarjeta con su numero de teléfono para que informará si lo había operado o no.



En las próximas horas se dará a conocer de forma oficial su renuncia, tal vez también por cuestiones de salud.