FBI arresta a mujer que participó en el ataque al Capitolio y que saltó a la fama por su sombrero rosado

El FBI arrestó a una mujer vista en un video participando en los disturbios del Capitolio el mes pasado mientras aparentemente dirigía a los insurrectos con un megáfono y se ponía un sombrero rosa. Su detención llega luego de que la madre de ocho hijos defendiera su participación en el ataque mortal en una nueva entrevista.



Rachel Marie Powell fue arrestada por las autoridades el jueves en Pensilvania y fue acusada de obstrucción, entrada violenta / conducta desordenada, depredación de propiedad del gobierno e ingreso a un edificio restringido con un arma peligrosa. Podría enfrentar décadas de prisión si la declaran culpable de todos los cargos, según los informes.



Ronan Farrow, de The New Yorker, entrevistó a Powell antes de ser acusada el jueves, por un informe que detalla cómo aparentemente fue influenciada por teóricos de la conspiración como Alex Jones, de Infowars, antes de las elecciones de 2020.



"Yo no era parte de una trama, organizada, lo que sea", dijo. "No tengo antecedentes militares... Soy una madre con ocho hijos. Eso es todo. Trabajo. Y hago jardinería. Y crío pollos. Y vendo queso en un mercado de agricultores".



Powell, que desde entonces se ha descrito a sí misma como vendedora de queso y yogur para los mercados de agricultores locales sin "antecedentes militares", se ganó el apodo de "dama del sombrero rosa" después de que videos de ella irrumpiendo en el Capitolio, y aparentemente instruyendo a otros, se volvieran virales durante los ataques, que dejaron al menos cinco personas muertas, incluido el oficial de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Brian Sicknick.



Según los documentos, Powell rompió una ventana en el edificio del Capitolio para ingresar ilegalmente a las instalaciones, cuando el Congreso se reunió para certificar la derrota del expresidente Donald Trump en las elecciones de 2020.



El expresidente pronunció un controvertido discurso justo antes de la insurrección del 6 de enero, instando a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y diciendo en un momento: ’Si no luchas como nunca, ya no vas a tener un país."



Decenas de presuntos insurrectos han sido arrestados a raíz de los disturbios, y el FBI informó haber recibido más de 100,000 piezas de evidencia digital enviada por estadounidenses en todo el país. Innumerables videos publicados en las redes sociales mostraron a alborotadores, como Powell, llegando a las escalinatas del Capitolio mientras la turba se enfrentaba con la policía, violaba las medidas de seguridad y entraba al edificio, lo que provocó un retraso de seis horas en la certificación del voto.



Se puede escuchar a Powell en un video gritando a los insurrectos dentro del Capitolio: "La gente probablemente debería coordinarse si van a tomar este edificio".



En un momento, agrega: "Tenemos otra ventana que romper para facilitar la entrada y la salida".



Defendiendo sus acciones antes de su arresto esta semana, Powell dijo al New Yorker: ’Escuche, si alguien no ayuda ni dirige a las personas, ¿mueren más personas?… Eso es todo lo que voy a decir al respecto. No puedo decir más. Necesito hablar con un abogado".