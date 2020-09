FCH-Muñoz Ledo, la verdadera oposición

El histórico diputado Porfirio Muñoz Ledo anunció su intención de buscar el liderazgo nacional de Morena para acumular tres de los principales partidos políticos del país –dos ya en decadencia, PRI y PRD- y participar en la tarea de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, simultáneamente a la negativa del registro de México Libre, del ex presidente Calderón.

Como ocurrió en el periodo del presidente Echeverría cuando expropió las tierras del ingeniero Manuel J. Clouthier en Sinaloa, el malogrado candidato presidencial exclamó en Culiacán: No sabe el presidente que tipo de alacrán se echó al pecho. Y, precisamente, con el rechazo a México Libre, el INE no sabe qué tipo –aunque haiga sido como haiga sido- tipo de alacrán encubó la IV-Transformación.

Porque la experiencia política y electoral del ex presidente Calderón no es nueva ni carece de ingenio ni imaginación, ni es tampoco un líder improvisado. Se trata de un experimentado dirigente social, con amplia formación intelectual, y, por si fuera poco, ya derrotó al hoy presidente en las circunstancias como hayan ocurrido. Ambos se conocen bien y saben en qué terreno actúan.

Muñoz Ledo se cuece aparte. Un político de Estado que acumula vasta experiencia política, diplomática, intelectual, social, parlamentaria y emoción social. Su cultura política y liderazgo sin duda se requiere en este momento en el país, por lo que el presidente López Obrador se enfrentará a dos pesos completos en su tarea histórica y reformadora. El país tendrá ya a tres dirigentes en este momento histórico.

TURBULENCIAS

La vacuna, entre la ciencia y la política

El canciller Marcelo Ebrard afirma que México tendrá acceso a cuando menos una docena de vacunas en tiempo y forma en el concierto internacional y ha anunciado que serán dos mil de nuestros compatriotas en quienes se experimentará la vacuna rusa. En nuestro país, ha precisado el subsecretario Hugo López-Gatell, es la secretaría de Salud la que de la autorización para cualquier experimento clínico, de cualquier vacuna, pues la cancillería carece de facultades para ello y, en todo caso, invadiría funciones…La Asamblea General de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados, AC, reeligió de forma unánime como su presidente para el periodo 2020-2022 a Julio Fernando Smithers Jiménez, quien destacó entre sus prioridades en la construcción de la nueva terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el fin de mantener el flujo del comercio exterior. ’Para nosotros es muy importante seguir coadyuvando con el gobierno de México como facilitadores, para hacer que el flujo de mercancías a nivel internacional sea ágil y de esa forma colaborar con esta parte tan importante para nuestro país que es la relación comercial con el mundo’, destacó Smithers Jiménez…El Programa Sembrando Vida llega a 245 mil 550 sembradoras y sembradores que además de reforestar y hacer productivas sus parcelas, son sujetos activos de cambio en sus comunidades y ayudan a regenerar el tejido social, así lo explicó el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, drante su participación en el reporte diario de avances de los Programas Integrales de Desarrollo, consideró que las comunidades donde opera Sembrando Vida son verdaderos centros de promoción de paz e integración comunitaria, pues el programa va acompañado de un proyecto socioeducativo a través de sus más de 13 mil Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC)… . El gobernador Alejandro Murat Hinojosa acompañó a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, en la entrega de 94 instrumentos a 10 agrupaciones musicales de las regiones de la Sierra Norte, Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec, la cual da cumplimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de dotar con instrumentos a las bandas comunitarias del estado de Oaxaca. En presencia del presidente municipal de este lugar, León Díaz y del director del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam), Aristeo Vásquez Martínez y agradeció el apoyo otorgado por el Gobierno de México a los pueblos originarios de la entidad, quienes son un baluarte fundamental en la preservación de las costumbres y tradiciones, además de reconocer su importancia y ponerlos en el centro de los programas de gobierno…

