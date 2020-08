Fechas de la primera ronda de playoffs de la NBA

Este lunes inicia la primera ronda de los playoffs 2020 de la NBA, en los que 16 equipos jugarán series de hasta siete partidos para determinar quién pasa a la siguiente ronda.



Aquí las fechas de esta primera ronda:



Conferencia Oeste

Lakers de Los Ángeles vs. Portland Trail Brazers

Martes 18 de agosto: Trail Blazers vs. Lakers

Jueves 20 de agosto: Trail Blazers vs. Lakers

Sábado 22 de agosto: Lakers vs. Trail Blazers

Lunes 24 de agosto: Lakers vs. Trail Blazers

Miércoles 26 de agosto (si es necesario): Trail Blazers vs. Lakers

Viernes 28 de agosto (si es necesario): Lakers vs. Trail Blazers

Domingo 30 de agosto (si es necesario): Trail Blazers vs. Lakers





Clippers de Los Ángeles vs Dallas Mavericks

Lunes 17 de agosto: Mavericks vs. Clippers

Miércoles 19 de agosto: Mavericks vs. Clippers

Viernes 21 de agosto: Clippers vs. Mavericks

Domingo 23 de agosto: Clippers vs. Mavericks

Martes 25 de agosto (si es necesario): Mavericks vs. Clippers

Jueves 27 de agosto (si es necesario): Clippers vs. Mavericks

Sábado 29 de agosto (si es necesario): Mavericks vs. Clippers





Denver Nuggets vs. Utah Jazz

Lunes 17 de agosto: Jazz vs. Nuggets

Miércoles 19 de agosto: Jazz vs. Nuggets

Viernes 21 de agosto: Nuggets vs. Jazz

Domingo 23 de agosto: Nuggets vs. Jazz

Martes 25 de agosto (si es necesario): Jazz vs. Nuggets

Jueves 27 de agosto (si es necesario): Nuggets vs. Jazz

Sábado 29 de agosto (si es necesario): Jazz vs. Nuggets





Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets

Martes 18 de agosto: Thunder vs. Rockets

Jueves 20 de agosto: Thunder vs. Rockets

Sábado 22 de agosto: Rockets vs. Thunder

Lunes 24 de agosto: Rockets vs. Thunder

Miércoles 26 de agosto (si es necesario): Thunder vs. Rockets

Viernes 28 de agosto (si es necesario): Rockets vs. Thunder

Domingo 30 de agosto (si es necesario): Thunder vs. Rockets





Conferencia Este

Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic

Martes 18 de agosto: Magic vs. Bucks

Jueves 20 de agosto: Magic vs. Bucks

Sábado 22 agosto: Bucks vs. Magic

Lunes 24 de agosto: Bucks vs. Magic

Miércoles 26 de agosto (si es necesario): Magic vs. Bucks

Viernes 28 de agosto (si es necesario): Bucks vs. Magic

Domingo 30 de agosto (si es necesario): Magic vs. Bucks



Toronto Raptors vs. Brooklyn Nets

Lunes 17 de agosto: Nets vs. Raptors

Miércoles 19 de agosto: Nets vs. Raptors

Viernes 21 de agosto: Raptors vs. Nets

Domingo 23 agosto: Raptors vs. Nets

Martes 25 de agosto (si es necesario): Nets vs. Raptors

Jueves 27 de agosto (si es necesario): Raptors vs. Nets

Sábado 29 de agosto (si es necesario): Nets vs. Raptors





Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

Lunes 17 de agosto: 76ers vs. Celtics

Miércoles 19 de agosto: 76ers vs. Celtics

Viernes 21 de agosto: Celtics vs. 76ers

Domingo 23 de agosto: Celtics vs. 76ers

Martes 25 de agosto (si es necesario): 76ers vs. Celtics

Jueves 27 de agosto (si es necesario): Celtics vs. 76ers

Sábado 29 de agosto (si es necesario): 76ers vs. Celtics





Miami Heat vs. Indiana Paccers

Martes 18 de agosto: Miami Heat vs. Pacers

Jueves 20 de agosto: Miami Heat vs. Pacers

Sábado 22 de agosto: Pacers vs. Miami Heat

Lunes 24 agosto: Pacers vs. Miami Heat

Miércoles 26 de agosto (si es necesario): Miami Heat vs. Pacers

Viernes 28 de agosto (si es necesario): Pacers vs. Miami Heat

Domingo 30 de agosto (si es necesario): Miami Heat vs. Pacers











