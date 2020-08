Fechas y requisitos de inscripción para el ciclo escolar 2020-2021

El próximo 24 de agosto comenzará a nivel nacional el ciclo escolar 2020-2021 para educación básica y media superior en la modalidad a distancia a través de transmisiones de validez oficial por radio y televisión, con el apoyo de libros de texto y cuadernillos y la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas y requisitos de inscripción y reinscripción de los alumnos.Este trámite de los alumnos de educación básica y media superior se realizará entre el 6 y el 21 de agosto en los estados donde no ha comenzado este proceso. Habrá un periodo extraordinario del 24 de agosto al 11 de septiembre para todos los estudiantes que deban registrar cambios de entidad, escuela o ciclo escolar y también para los que hayan sufrido complicaciones a causa de la pandemia de coronavirus.Por otra parte, Marcos Burcio Mujica, subsecretario de Educación Básica de la SEP, explicó que los alumnos que pasen de un año a otro en el mismo nivel educativo tendrán reinscripción automática, por lo que los alumnos que pase de un nivel a otro (de preescolar a primaria y de primaria a secundaria) tendrán que realizar el trámite, al igual que aquellos que cambien de escuela o entidad federativa.Los jóvenes que pasen al bachillerato realizarán su examen de admisión entre el 25 y el 28 de agosto en aquellos estados en donde no se ha hecho.Cabe destacar que las clases de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato se transmitirán en seis canales de televisión con cobertura nacional de las cadenas Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio Televisión. En radio también podrán ser escuchadas con la colaboración de Canal Once, Ingenio TV, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y una red de 36 radiodifusoras educativas y culturales.



Marca.com