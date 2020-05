Federación rezagó turismo en su plan para enfrentar crisis por Covid-19: Cesáreo Guzmán

En su plan para enfrentar

los efectos económicos de la epidemia por Covid-19, el gobierno federal no contempla la actividad turística, advirtió el diputado Celestino Cesáreo Guzmán.



Criticó que el presidente López Obrador en los once puntos de su plan económico tampoco tomara en cuenta ’a los miles de desempleados, ni a quienes integran la actividad del comercio informal, este último sector representa nada menos que el 56.7 por ciento de la actividad económica en el país’.



’Voluntarismos y cerrazón, no nos pueden conducir a un buen destino’, dijo el legislador al hacer uso de la palabra durante la sesión de este miércoles de la 62 Legislatura.

.

A la vez, cuestionó que en 2019, el gobierno de la República tuvo un subejercicio por 48 mil millones de pesos; que en salud durante 2019 dejó de invertir hasta un 61% respecto a lo ejercido el año inmediato anterior.



En Guerrero –ejemplificó--, una de las consecuencias se vivió en el desabasto de vacunas; el despido de personal del Seguro Popular, así como el cierre de los Comedores Comunitarios, que hoy desde la iniciativa de algunos gobiernos y de la sociedad civil, son una alternativa para mitigar los efectos de la recesión.



El ex senador recordó que en turismo, el subejercicio fue de cinco mil millones de pesos en 2019, y el presupuesto en turismo pasó de 8 mil 785 millones de pesos en 2019 (con su respectivo subejercicio); 5 mil 34 millones de pesos en 2020, una disminución del 44.7 por ciento.



’Esto tampoco fueron buenas noticias para un sector estratégico de la economía en el país y de Guerrero’, dijo.



Calificó como ’poco racional’ el hecho que el Presidente anunciara que dará continuidad a sus 30 proyectos prioritarios, y que ’no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios general y suministros’.



Celestino Cesáreo concluyó señalando que para enfrentar con éxito la crisis, la aplicación de los presupuestos en los tres órdenes de gobierno, debe hacerse de manera racional, transparente y sin excluir a los que de verdad lo necesitan