’Federalistas’ escalan confrontación con AMLO

Rota, anulada la Conago, los gobernadores federalistas entraron a fines de la semana en pleno al choque con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Y al pintar su raya frente a AMLO y dar su apoyo a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, no sólo por el reclamo de los agricultores sobre el agua y el conflicto por la presa de La Boquilla, los ’Federalistas’ le exigieron al Presidente restituir la relación en seguridad pública entre la Federación y Chihuahua.



Ayer, desde Veracruzm donde fue asediado por militantes locales de FRENAAA que tiene plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, AMLO respondió a los gobernadores aliancistas y a otros de sus críticos, con un:



’¡Prepárense!… porque no les voy a dar tregua’.



Y les recordó:



’Somos muy perseverantes, muy tercos, necios en el buen sentido de la palabra, por eso que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores porque no vamos a dar tregua’.



Les advirtió que no dará ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, ’vamos hacia adelante hacia la transformación de México, que ya se olviden del antiguo régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, haremos una patria nueva, vamos a la Cuarta Transformación de nuestro país’.



Acompañado por el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda; el gobernador Cuitláhuac García y por el secretario del Bienestar, Javier May, el presidente López Obrador, quien fue prácticamente sitiado por seguidores de FRENAAA -quienes se enfrascaron en una contienda de gritos y descalificaciones con petroleros que acudieron a apoyar a la zona Naval a AMLO- les indicó que no lograrán desviarlo de sus objetivos.



A lo lejos se escuchaba, indican las crónicas locales, el: ’!Fuera López!… !Fuera López!’, de los militantes de FRENAAA.



Mientras, los gobernadores aliancistas, reunidos en un hotel de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México –Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Martín Orozco, de Aguascalientes; José Ignacio Peralta, de Colima; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato-, no sólo reiteraron su decisión de continuar fuera de la Conago, sino en abierto contrapeso del gobierno federal.



Para confirmarlo le recordaron a López Obrador que si persiste en su intento de desaparecer el fondo de seguridad para los estados y de reducir en casi 6 por ciento los fondos para las entidades federativas, entonces se verán las caras en tribunales.



En su exposición los 10 ’Federalistas’, indicaron que en sus estados se genera la mayor de las actividades industriales, agrícolas y productivas del país lo que se refleja que en sus 10 estados se encuentra en conjunto el 67 por ciento de los empleos formales del país, según datos del propio IMSS al mes anterior.



Por ello, le advirtieron que no tolerarán que se les recorte las participaciones de que son merecedores y señalaron que al menos deberán percibir lo que recibieron en este 2020.



De persistir con ese recorte, señalaron, los 10 estados que gobiernan recibirían 40 mil millones de pesos menos, ’lo que resultaría catastrófico ante la imposibilidad de mantener los empleos, además de retroceder en la tarea de garantizar la salud y la seguridad en nuestros estados’, señalaron.



Por ello, indicaron:



Nos reservamos el derecho de acudir a las instancias jurídicas, ante la falta de respuesta de la Federación.



Agregaron:



’Nuestra postura es tajante: no vamos a aceptar la reducción de recursos para nuestros estados’.



Por otra parte, y respecto a la cancelación de la coordinación en materia de seguridad con Chihuahua, le indicaron que ’la politización de la seguridad sólo beneficia a la delincuencia y agravia a los chihuahuenses… la seguridad pública no puede ser rehén, bajo ninguna circunstancia, de disputas políticas’.



El conflicto y rompimiento entre los ’Federalistas’ y AMLO está más que planteado y en ascenso.



Ecos del Senado



En este contexto, quedan como ecos las afirmaciones de Olga Sánchez Cordero, en su comparecencia ante senadores hace apenas unos días.



Ahí, ante legisladores de todos los partidos, la ex ministra y secretaria de Gobernación, reiteró el compromiso del gobierno federal de mantener un diálogo abierto con todos los gobiernos estatales, sin distingo de partidos o diferencias políticas.



Reconoció el trabajo de los gobernadores durante este periodo, en el que se puso a prueba no sólo la voluntad de sumar esfuerzos, sino también las capacidades institucionales para proteger a la población, dijo.



Y refrendó el compromiso del Presidente con el respeto pleno, irrestricto de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo y la crítica.



’La libertad de expresión es un camino de ida y vuelta, en su ejercicio se opina y se analiza’, agregó.



Pero aclaró que los servidores públicos, empezando por el Presidente de la República, tienen la libertad de expresión y al hacer uso de ella, el derecho a dar respuesta a las críticas, siempre de dentro de los límites constitucionales.



En tanto…



En este contexto, en el que los conflictos de todos tamaños, colores y temas crecen y se multiplican todos los días, el senador Ricardo Monreal convocó a los integrantes de la Cámara de la Vivienda a plantear sus propuestas y exigencias en el Congreso.



’En la actualidad su voz es valorada por todos en el Poder Legislativo federal, especialmente en momentos en que se analiza la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021’, les dijo.



El presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la mayoría de Morena en el Senado, a través del panel ’Zoomit Inmobiliario 2020’ consideró que, ante la reactivación económica la participación de los empresarios es vital.



Ya lo agarraron de ’blanco’



Abominado por no pocos, el diputado petista y aspirante presidencial para el 2024, Gerardo Fernández Noroña fue ’blanco’ ayer por segunda ocasión de una andanada de huevos durante un acto de campaña de precandidatos locales del PT.



En esta ocasión, el ataque se realizó en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, a donde acudió a impulsar a los candidatos al proceso electoral para renovar autoridades de 84 ayuntamientos el 18 de octubre.



Luego de la lluvia de huevos, los agresores salieron corriendo del lugar, pero dos de ellos fueron retenidos por simpatizantes de Fernández Noroña, quien pidió no agredirlos.



El primer ataque se realizó el domingo anterior durante un mitin de candidatos del PT en el municipio de Huichapan, también en Hidalgo.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa