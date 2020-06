Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Nació un día como hoy 5 de junio, 1898.



Jamás se encontró la fosa común, donde fue enterrado su cuerpo.



Su afinidad por la literatura fue fomentada por su mamá, doña Vicenta Lorca Romero, maestra de primaria. Estudió la carrera de filosofía y letras y de Derecho, en la Universidad de Granada, recibiendo clases por el notable catedrático D. Martín Domínguez Berrueta, quien llevó a Lorca junto a otros estudiantes a conocer el arte escrito a través de un viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia, despertando su vocación como escritor, inspirando su primer libro en prosa «Impresiones y paisajes», publicado en 1918, una pequeña antología de tema político y social.



Su estancia en "Residencia de Estudiantes", la cuna que acogió a figuras de la talla de Albert Einstein, John Maynard Keynes o Marie Curie, lo llevó a conocer a un gran amigo y porque no, su amado, a quien le dedica poemas, cartas y una 𝗢𝗱𝗮 𝗮 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗗𝗮𝗹í. He aquí un fragmento:



¡Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada!

Digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros.

No alabo tu imperfecto pincel adolescente,

pero canto la firme dirección de tus flechas.



Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas,

tu amor a lo que tiene explicación posible.

Canto tu corazón astronómico y tierno,

de baraja francesa y sin ninguna herida.



Canto el ansia de estatua que persigues sin tregua,

el miedo a la emoción que te aguarda en la calle.

Canto la sirenita de la mar que te canta

montada en bicicleta de corales y conchas.

Pero ante todo canto un común pensamiento

que nos une en las horas oscuras y doradas.

𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗰í𝗮 𝗟𝗼𝗿𝗰𝗮



Su obra notable soñadora, realista y esencial Bodas de sangre, Yerma, Poeta en Nueva York, Poema del cante jondo, Así que pasen cinco años, El público, Diván del Tamarit, Doña Rosita la soltera, La casa de Bernarda Alba, Romancero gitano, Seis poemas gallegos y otros dedicados a amigos y notables personajes.



El joven poeta cuyo mentor fue nada más y nada menos que Juan Ramón Jiménez, quien influyó en su obra poética y apoyo publicándole sus poemas. Pero como todo escritor que prueba la hiel de sus detractores, está vez Jorge Luis Borges llegó a exponer del poeta que no sólo ’jamás me gustó’ sino también que si Lorca había pasado a la posteridad había sido más por su trágica muerte que por su capacidad literaria.



Juzguen ustedes a través de este poema de Federico García Lorca "La casada Infiel" si el ilustre Borges y su apreciación fue arrastrada más por una visión política e injustamente intelectual.



𝗟𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗶𝗲𝗹

Y que yo me la llevé al río

creyendo que era mozuela,

pero tenía marido.



Fue la noche de Santiago

y casi por compromiso.

Se apagaron los faroles

y se encendieron los grillos.



En las últimas esquinas

toqué sus pechos dormidos,

y se me abrieron de pronto

como ramos de jacintos.



El almidón de su enagua

me sonaba en el oído,

como una pieza de seda

rasgada por diez cuchillos.



Sin luz de plata en sus copas

los árboles han crecido,

y un horizonte de perros

ladra muy lejos del río.



Pasadas las zarzamoras,

los juncos y los espinos,

bajo su mata de pelo

hice un hoyo sobre el limo.



Yo me quité la corbata.

Ella se quitó el vestido.

Yo el cinturón con revólver.

Ella sus cuatro corpiños.



Ni nardos ni caracolas

tienen el cutis tan fino,

ni los cristales con luna

relumbran con ese brillo.



Sus muslos se me escapaban

como peces sorprendidos,

la mitad llenos de lumbre,

la mitad llenos de frío.



Aquella noche corrí

el mejor de los caminos,

montado en potra de nácar

sin bridas y sin estribos.



No quiero decir, por hombre,

las cosas que ella me dijo.

La luz del entendimiento

me hace ser muy comedido.



Sucia de besos y arena

yo me la llevé del río.

Con el aire se batían

las espadas de los lirios.



Me porté como quien soy.

Como un gitano legítimo.

Le regalé un costurero

grande de raso pajizo,

y no quise enamorarme

porque teniendo marido

me dijo que era mozuela

cuando la llevaba al río.

𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗰í𝗮 𝗟𝗼𝗿𝗰𝗮.



Pocos días antes de que estallara la Guerra Civil, sus amigos le rogaron se exiliara a Colombia o México pues, por su condición de homosexual e ideas contrarias al régimen autoritario, el poeta se negó a marcharse. Según el historiador Ian Gibson, se acusaba al poeta de «ser espía de los rusos, estar en contacto con éstos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual».



Lorca fue trasladado al Gobierno Civil, luego al pueblo de Víznar donde pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos. El poeta fue fusilado a las a las 4:45 horas de la madrugada un 18 de agosto, en el camino que va de Víznar a Alfacar. Jamás se encontró la fosa común, donde fue enterrado su cuerpo.



❞𝗟𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗻❞

(Estrofas)

... La ciudad libre de miedo,

multiplicaba sus puertas.

Cuarenta guardias civiles

entran a saco por ellas.

Los relojes se pararon,

y el coñac de las botellas

se disfrazó de noviembre

para no infundir sospechas.

Un vuelo

𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗰í𝗮 𝗟𝗼𝗿𝗰𝗮 y su poema a la Guardia Civil Española





Por: 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼, escritora y poeta nicaragüense, premio internacional de poesía Rubén Darío 2018.

