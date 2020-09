Felipe Calderón le salió ’contestón’ a López Obrador

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



En octubre del 2019, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, sentado y rodeado de mujeres ejemplares de nuestro país. Ha presumido que el proyecto político que encabeza su esposa, la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, todo era un éxito, hasta el que el INE negó el registro a México Libre como partido, siendo el argumento principal el que más de 5% de sus recursos no estaban plenamente identificados en su origen.



¿Pero? La razón principal que ha manifestado Calderón con el argumento que todo es persecución política, porque México Libre va recio para las elecciones de 2021…



El ex presidente Felipe Calderón acusó que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron convencidos para cambiar su voto y así negar el registro como partido político a la organización México Libre, señalando que la consejera, Adriana Favela, ’de repente’ cambió su voto, a pesar de que conocía el proyecto y que su organización cumplía con los requisitos.



De modo, que Felipe Calderón publicó que Adriana Favela iba a favor de otorgarle el registro a la organización que lidera junto a Margarita Zavala, sin embargo,’ de repente le avisan que hay una queja’ por lo que decidió votar en contra.



En descargo ante los cuestionamientos del ex mandatario panista, la consejera Adriana Favela reveló que: ’Yo voté a favor en el sentido del proyecto en la Comisión de Prerrogativas, pero quiero decir una cuestión. Me acabo de enterar, a penas el día de hoy, que no se le dio trámite a una lista que desde el 4 de agosto, se le entregó a la Unidad Técnica de lo Contencioso. Apenas ayer, tengo entendido, se formó el cuaderno de antecedentes’.



’En está lista creo que se están dando cuenta de unas irregularidades que acontecieron en la conformación de esta organización que pretende ser partido político a nivel nacional. Entonces, yo no tengo esos elementos en este momento para pronunciarme a favor del registro y, por lo tanto, yo votaría en contra de que se le otorgue el registro a Responsabilidad y Libertad Democrática’.



Declaraciones que fueron hechas en redes sociales por el ex presidente en donde acompañadas con un video en éste aparece la consejera del INE, mencionando que el día de la votación le informaron sobre una lista con presuntas irregularidades en la conformación de México Libre, de manera que decidió votar en contra de darle el registro.



El 4 de septiembre el Consejo General del INE votó por no dar el registro como partido político a la organización Responsabilidad y Libertad Democrática AC (México Libre), votación en la que siete consejeros, incluidos Favela y el consejero presidente Lorenzo Córdova, rechazaron el dictamen de la Comisión de Prerrogativas en el que se proponía otorgarle el registro.



De modo, bajo el argumento de que el ocho por ciento de los recursos de la organización no tuvieron un origen claro; decisión que Calderón y Zavala anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Así que retomamos…



El ex presidente de México y ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, llevaron las asambleas de ‘México Libre’, ’pésele a quien le pese’, pero, se encontró con un sin de argumentos que echaron abajo el proyecto (por ahora) de su conyugue.



La política está relacionada con el ejercicio de poder, con la capacidad de tomar decisiones: los que se preparan para gobernar, esto es asumido por los partidos políticos.



En cambio, la sociedad, está dominada por las relaciones sociales, hechas de conflictos, cooperación o negociación, el espacio para éstos son las organizaciones sociales. Esta distinción no siempre es aparentemente clara, sobre todo cuando las realidades muchas veces se convienen con las teorías, sin embargo, metodológicamente, es conveniente para el análisis separar los roles de los partidos y la sociedad para un mejor entendimiento del proceso de la democracia.



Para muchos, la política, no debe obligar sólo a los partidos, sino, debe entendérsela en el más amplio sentido de la palabra: ’todo es política’ …es decir, todo se vale, todo cuenta sin importar el daño mediático en la sociedad. Puede que esto tenga motivo, a pesar de ser bien intencionada. Sin embargo, creo que se pueden colocar algunos elementos que ayudan a realizar unos análisis más rigurosos y sobre todo entender mejor las dinámicas tanto sociales como políticas.



De que es alcohólico el ex presidente Calderón, no me consta, nunca lo he visto y solo fueron dichos sin sustento (que aún no se ha comprobado), dos, que es el ’Comandante’, solo de las fuerzas armadas en su sexenio…así podemos seguir con acusaciones y no es por defender a nadie, lo que cuenta es que haya comprobación de lo que se rumora.



Me parece necesario separar los roles de cada actor, sobre todo para el análisis y entender con claridad su accionar, ya que, en estricto, lo social y lo político son interdependientes y complementarios, lo cual hace que el proceso democrático funcione adecuadamente, tanto los actores sociales que asuman su ciudadanía activa como los actores políticos puedan ejercer mejor su representatividad.



Felipe Calderón… entre reuniones y presentando lo que es ’México Libre’, externo en sus declaraciones lo que le ha faltado al actual gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador, con quien ha tenido una ’guerra’ de declaraciones y acusaciones desde que le ganó la elección presidencial del 2006.



Todo hombre aspira a la perfección y a la trascendencia, lo cual a muchos nos parece demasiado pretencioso. De ahí la frase ’detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer’.



¿Frase cliché? Probablemente. Sin embargo, en el mundo real, el mundo en el que el estado perfecto del individuo es vivir en pareja, lo ideal es que un caballero siempre está esperando de su esposa que ésta sea la piedra angular de todos sus esfuerzos para alcanzar la plenitud total.



¿Pero? Bueno, pues no hay que ir tan lejos, todos sabemos que en las próximas elecciones presidenciales Calderón Hinojosa (en dado caso que gane la impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde volverá o intentara llegar al poder, vía Margarita Zavala, quien desde ahora la apuntan que irá (si es que logran el registro) por el partido México Libre.



En octubre del 2019, en la ex Hacienda de los Morales en la Ciudad de México, el ex presidente Felipe Calderón se reunió con el Colectivo de Mujeres 50+1, que preside María Elena Orantes, donde hubo un intercambio de ideas y visiones, ante los retos que nuestro país enfrenta y la apertura al diálogo rumbo la construcción de una sociedad más justa.



Hace unos días, López Obrador rindió su 2º Informe de Gobierno con crisis sanitaria, económica, de seguridad y conflictividad social. Este año, reconoce, será el peor en la historia, con una muy probable segunda ola del coronavirus mientras celebra que ya domó la pandemia y va de salida.



’No es por presumir’, dijo López Obrador, ’pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno’. Seis de cada 10 mexicanos le creen. Las estadísticas, los desempleados y las muertes, no son suficientes, porque su palabra sigue siendo más fuerte que la realidad.



La ’revolución de las conciencias’ que está llevando a cabo, ha sido exitosa, convenciendo a millones que el panorama que para muchos es negro, para la mayoría es azul radiante. Recordemos la fecha para el futuro: 1 de septiembre de 2020.



Por lo que será en 2021 cuando Calderón se intente en las elecciones intermedias, donde buscará restarle poder a Morena.



#VIDEO en #Exclusiva Les presento estas declaraciones del ex presidente Felipe Calderón, donde analiza la ’crisis’ que pasa actualmente México, donde sin duda, es un mensaje al actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.



El ’Comandante’ Calderón en boca de todos, comidilla de otros… ¿pero? ¿llegará sublime al final?



