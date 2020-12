Félix acepta que miente al guardar silencio, señala Walton

www.guerrerohabla.com



Olinalá, Guerrero; 20 de diciembre de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto criticó que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio acepte que miente, al guardar silencio frente al señalamiento de que mintió cuando dijo que ’ganó de calle’ la encuesta de Morena con 80 puntos.

De visita en la región de La Montaña, Walton Aburto subrayó que Salgado Macedonio miente no sólo respecto a la encuesta, sino también sobre la reunión a la que convocó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena a los aspirantes a la gubernatura.

’En la reunión todos hablamos, cada quien expresó lo que tenía que expresar. Sólo dos personas no lo hicieron, Félix Salgado y Amílcar Sandoval. Fue una reunión tranquila, y no había querido responder a nadie porque he sido respetuoso’, puntualizó Walton Aburto.

Insistió en que Felix Salgado ’vino a decir mentiras; trae una encuesta que dice que es de Morena, del día 2 y 3 de diciembre, pero nosotros nos registramos el día 4, y esa encuesta no existe’.

El también ex presidente municipal de Acapulco se reunió este domingo con líderes en Olinalá, a quienes les expresó que se necesita seriedad para sacar adelante a las y los guerrerenses.

En su participación, los representantes de diferentes fuerzas políticas coincidieron en que Walton Aburto es garantía de unidad entre las diferentes fuerzas políticas de izquierda.

’Somos diferentes corrientes que estamos apoyándolo. Más que a un político, vemos en usted a un humano’, subrayó uno de los participantes.