’Félix, no mientas, tu encuesta es falsa’, señala Luis Walton

ACAPULCO, Gro., 18 de diciembre de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto señaló de mentiroso al senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien aseguró que la encuesta de Morena la ganó ’de calle con 80 puntos’.



De acuerdo con un boletín, en sus cuentas de redes sociales, Walton Aburto respondió directo: ’Compañero Félix, hablas de no mentir y TÚ MIENTES. En la reunión de Morena NO NOS PRESENTARON NINGUNA ENCUESTA’.



En el mensaje dirigido a Salgado Macedonio, Walton Aburto agregó: ’Y si te refieres a la supuesta encuesta que tu gente circuló en las redes sociales, sabes muy bien que es falsa y todavía peor: que tiene fecha de dos días antes de que fuéramos a registrarnos como aspirantes’.



Walton Aburto sentenció: ’MIENTES cuando dices que la ganaste ‘de calle’ por 80 puntos, pero eso es de conocimiento, no de intención del voto. Félix, NO MIENTAS. Todos tenemos encuestas y sabemos cómo estamos posicionados y no pueden ser tan diferentes los resultados’.



El también ex presidente municipal de Acapulco agregó: ’Por cierto que en esas encuestas, queda claro que Pablo Amílcar Sandoval está 12 puntos abajo y no tiene nada qué hacer en esta contienda’.



Finalmente, Walton Aburto insistió en su llamado ’a las y los aspirantes a la serenidad, a respetar lo que el partido determine y a mantener la unidad, en torno al proyecto de nuestro amigo el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador’.

Fuente: Quadratín