Félix no sería candidato si la FGE actúa con criterio jurídico: ex juez

ACAPULCO, Gro., 26 de enero de 2021.- Luego de señalar que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio no debe ser candidato a la gubernatura, no sólo porque la norma electoral lo impide, sino por razones legales, morales y sociales, el abogado Pedro Ramírez Millán, quien ha sido juez en diversos distritos, sostuvo que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe actuar en los casos de denuncia de violación en su contra, aplicando un criterio estrictamente jurídico y no político, para que no quede duda de su autonomía.



Con más de 50 años en el ejercicio del Derecho, y actualmente abogado postulante, Ramírez Millán señaló que de las dos acusaciones en contra del candidato de la alianza que encabeza el partido Morena a la gubernatura del estado, por la comisión de un delito grave como es la violación, la que se debió haber resuelto, sin mayor dilación, fue la que presentó la trabajadora del diario del cual es accionista y ha sido directivo Salgado Macedonio.



Esta imputación debió haberse analizado profunda y cautelosamente porque es reciente, data de 2016 y la FGE la debió haber concluido sin mayor problema, sin dar sospecha de que se está incurriendo en un encubrimiento, porque en delitos como ese, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia que la declaración de la víctima, en este caso subordinada del acusado, tiene un valor preponderante.



Para Ramírez Millán, además, el hecho de que la víctima se encontrara bajo la jerarquía laboral de Salgado Macedonio representa una calificativa, una agravante y con una o dos pruebas más, esa denuncia, que no debe estar contenida en seis o siete hojas por la naturaleza del delito, debió resolverse sin mayor problema, pero han transcurrido ya meses de que trascendió la existencia de la denuncia y se aprecia una intención dilatoria.



Seguramente, agregó, esa carpeta de investigación no es voluminosa, por lo que cualquier conocedor de la materia, en un día puede llegar a una conclusión.



Dijo además que independientemente de los principios de presunción de inocencia, ’aquí hay algo muy grave, como es la imputación de hechos tan reprobables como una violación y por ello Salgado Macedonio simplemente no debería ser candidato’.



Recordó además que hay otra denuncia, mucho más antigua, que data de hace más de 20 años, sobre la cual recientemente la FGE resolvió su prescripción, pero, aclaró, una cosa es la prescripción y otra muy diferente la inocencia. La prescripción no evita que prevalezca la duda sobre si Salgado Macedonio cometió esa violación o no.



Es más, por ese simple hecho, que sucedió hace 20 años, se puede concluir que obviamente existe una conducta reincidente en ese tipo de delitos por parte del señalado, lo que debería ser ponderado por el partido que lo postula, porque se llegar a la gubernatura, será permanentemente acusado y estigmatizado.



Destacó Ramírez Millán, que hasta el momento, Salgado Macedonio no se ha deslindado categóricamente de los hechos, ’que se sepa, no ha rechazado tales acusaciones, ni ha presentado argumentos en su favor, tampoco ha confirmado o desmentido si conoce a las víctimas o tuvo relación con ellas’.



Para que una resolución lo beneficie, debe demostrar la inverosimilitud de los hechos que se le imputan, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.



Finalmente apuntó que, si fuera congruente, desde el punto de vista tanto moral como social, siguiendo los postulados que enarbola su partido, Salgado Macedonio debería por sí mismo renunciar a la candidatura, ’porque si llega al poder, con esos antecedentes, le irá muy mal a Guerrero’.

Fuente: quadratin