Félix Salgado: Con López Obrador, las Fuerzas Armadas de México son para la paz

El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas se han convertido en "un ejército de paz y apegado al pueblo mexicano".



El legislador, quien preside la Comisión de Defensa Nacional, presentó ante el Pleno un dictamen con punto de acuerdo por el cual el Senado de la República expresa su respaldo institucional a las Fuerzas Armadas Mexicanas.



El dictamen reconoce la importante labor que desempeñan en materia de seguridad, así como de construcción de paz y apoyo en emergencias a través del Plan DN-III-E.



A la vez que expresa sus condolencias a los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas que han muerto en actos del servicio y a los familiares del militar que perdió la vida en Culiacán el 17 de octubre de 2019.



En la exposición de motivos, señaló que las Fuerzas Armadas han formado parte de los diferentes procesos históricos del país y son parte fundamental de la construcción actual del Estado moderno mexicano.



Salgado Macedonio destacó que además de sus funciones de defensa, en tiempos de paz las Fuerzas Armadas brindan diversos apoyos a la sociedad mexicana, como son la colaboración en programas de protección y mejoramiento del medio ambiente, de combate al rezago educativo, de atención a necesidades sociales vigentes, de salud pública y de desarrollo de la infraestructura básica.



El senador Martí Batres, de la fracción parlamentaria de Morena, subió a Tribuna para respaldar el dictamen presentado por Salgado Macedonio.



Señaló que el de México es un ejército nacionalista, que no se ha prestado a operaciones internacionales al servicio de potencias extranjeras y ha cuidado el ejercicio de la soberanía



Asimismo, señaló que es un Ejército institucional al servicio del poder civil y que, a partir del actual gobierno, no ha sido utilizado para reprimir al pueblo.



El dictamen fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Senado.



*Critica la ausencia de opositores*



En su intervención en Tribuna, el senador Félix Salgado Macedonio calificó como "muy lamentable" que los legisladores del PRI y el PAN hayan faltado a la sesión de este miércoles.



"Pudieron haber venido al debate; es muy raro que el PAN diga que no viene porque hay peligro de contagio de coronavirus, pero sí vinieron al patio a dar conferencia de prensa, citaron a todos los periodistas y ahí para ellos no fue problema de contagio", criticó.



Después agregó: "Ellos así son, me siento bien de estar aquí sin ellos, ojalá que ya no vengan".