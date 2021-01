Félix Salgado: estamos ya en la ruta del diálogo y la unidad

El coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, afirmó que en estos momentos Morena está "en la ruta del trabajo, el diálogo y la unidad".



Tras tomar protesta a los primeros comités de defensa de la 4T, en la Zapata, Progreso y Coloso, dijo que ha dialogado con varios de los ex aspirantes a la candidatura al gobierno del estado y continuará hasta hacerlo con todos.



En todos los casos, dijo, "he encontrado muy buena respuesta de mis compañeros que van a sumarse al proyecto porque son de Morena y están con Morena".

Descartó que algunos puedan irse a otros partidos y puso como ejemplo al ex delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien, dijo, "es fundador de Morena, buen muchacho, trabajador, y aparte es de una formación de izquierda, desde su abuelo, su señor padre, con quienes fui compañero de trabajo, de lucha".



Agregó que Sandoval "tiene bien clara su convicción de ser de Morena, no lo vemos por ningún otro lado que no sea Morena, me queda claro que él es de Morena y va a apoyar mucho a la Cuarta Transformación transformación. Va a ser un factor importante para lograrlo".



En el caso de Luis Walton, aseveró que "varias veces lo dijo de que va a sumarse a quien resultará ganador y lo conozco, y sé que es un hombre de palabra y va a cumplir su palabra". Adela Román, Marcial Rodríguez, Beatriz Mojica y los demás, "están puestos, al cien".



En consecuencia, Salgado Macedonio señaló: "No veo por dónde hubiera alguna ruptura".