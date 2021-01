Félix Salgado violó 3 veces a su víctima; debe ir a prisión: ex fiscal

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 8 de enero de 2021.- El ex fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez señaló que el virtual candidato de Morena a gobernador, Félix Salgado Macedonio violó tres veces a su víctima, y ella como pruebas tiene las fotografías y mensajes que presentó en su denuncia.



Entrevistado por la periodista Azucena Uresti en RadioFórmula, Olea Peláez dijo que la carpeta de investigación tardó en integrarse porque había que hacer peritajes, y además la víctima no fue inmediatamente a denunciar, sino meses después.



Indicó que aunque ya no se podían hacer los estudios ginecológicos que en ese caso se requieren, sí se hicieron los dictámenes periciales en psicología, los cuales advirtieron que la víctima tenía un daño psicológico por las violaciones.



Cuestionado sobre que si Salgado Macedonio debería estar en prisión, el ex fiscal respondió que ’definitivamente’. Abundó que con el nuevo sistema de justicia penal está la presunción de inocencia, pero aseguró que ’hay los suficientes elementos para que un juez de control libere una orden de aprehensión en contra de él’.



Sobre que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en su contra por difundir la investigación contra Félix Salgado, Olea Peláez dijo que él sólo tenía una copia de las consignaciones. Expuso: ’Ellos mismos se contradicen, ellos dicen que sustraje la carpeta, pero están diciendo que ellos tienen la carpeta en la Dirección Jurídica y Consultiva de la Fiscalía’ para resolver si se lleva a cabo o no la acción penal.



Añadió que este viernes, a través de un abogado de su despacho, presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado la cual está fundamentada para el efecto de que lo citen por la carpeta de investigación en su contra.



’Tienen tres días para citarme, que me citen a declarar’, afirmó. Por otra parte, insistió que desde que tuvo conocimiento de la denuncia le comentó al gobernador Héctor Astudillo Flores que se estaba iniciando una investigación contra Félix Salgado y que la iba a integrar.



Expuso que le hizo una tarjeta informativa donde le decía al gobernador ’que era muy importante la colaboración del Tribunal Superior de Justicia’ para que no existiera algún tipo de corrupción con algún juez.



Afirmó que incluso le puso hasta abajo que el esposo de la víctima era un primo del mandatario estatal, pero que éste la respondió: ’Me van a hacer un escándalo’. Consideró que el caso de Félix Salgado no es un tema político ’porque los asuntos jurídicos no son de temporada’, aunque reconoció que el virtual candidato de Morena ’tiene influencia en Guerrero’.

Fuente: Quadratín