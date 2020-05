Félix Salgado y el coronavirus

_En plena contingencia el ex presidente municipal y actual senador de la república, Félix Salgado Macedonio, pidió licencia al senado, para separarse del cargo, y así, poder competir y buscar la nominación de MORENA, a la gubernatura de Guerrero.



_ Para nadie es un desconocido el senador Félix Salgado Macedonio, es el eterno político, que de siempre ha buscado ser gobernador de este estado suriano, sin embrago en diferentes partidos, lo ha buscado sin lograrlo._



_ Lo más resaltante del político Guerrerense es su notorio gusto por los escándalos. -Aun siendo presidente municipal de Acapulco, dejo con un mal sabor de boca, al puerto de la gallina de oro, lugar que la mayoría de los políticos ven como botín de Guerra.



_Entre lo que más recuerda el pueblo de Guerrero, son los escándalos que hizo, como diputado federal, y en estado de ebriedad (Aunque él lo niegue) fue cuando enfrento a las autoridades y fue exhibido en cadena nacional su acto tan bochornoso.



_De donde surgió una frase que se le cuerda coloquialmente ’¿PERO POR QUÉ?’ Frase que hasta la fecha le sigue en los memes de Watts upp.-nada a cambiado al hijo oriundo de las ’Anonas’- Como olvidar que precisamente en el primer tramo del gobierno de Félix Salgado.



_ La colonia Garita fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre policías municipales y grupos de la delincuencia organizada que operan en Guerrero_ Episodio que marco a la ciudad como una de las ciudades mal violentas del País. Nada bueno nos ha traído el senador al estado de Guerrero.

_Cuya realidad, viven hoy los mexicanos, que vieron en ellos, la oportunidad de salir de la miseria, cuya miseria hoy están hundidos.-Hoy Félix Salgado, pretende aprovecharse de la ignorancia de la gente, la misma gente que hoy ya vio, que las promesas, no las cumplen llegando al poder.



_Los Guerrerenses han despertado de la ’Utopía’- Que los ha enfrentado a una realidad ’dolorosa’ estamos ’fregados’ ’ahora gritan los pobres y también los ricos’.-La pandemia del coronavirus, (Covid-19) destapo los verdaderos problemas de una sociedad que se negaba a participar.



_ Y hoy ha despertado a aquellos, que dejaban que otros votaran por ’ellos’ Félix Salgado, se enfrentara a un pasado tormentoso, cuya historia lo ha seguido de siempre, ’No será lo mismo’ MORENA, ha perdido el valor de su militancia, la división entre los morenistas es notoria.



_ El arranque de Félix Salgado, es solo eso, tratar de ganar ventaja, donde ya no lo hay.-Dejemos que el tiempo nos de esa lección, que la mayoría de los Guerrerenses ya la sabemos, ’Tiempo al tiempo’