Félix Salgado y el Día de la Mujer

Además de militantes y legisladoras federales de Morena, mujeres de otros partidos políticos se pronunciaron en contra de la solicitud de registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de su partido, ya que acudió a la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el Día de la Mujer Mexicana y a pesar de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena aún no ha resuelto la viabilidad de su registro.

Para Irma Lilia Garzón Bernal, ex diputada local y aspirante del PAN a la gubernatura de la entidad, ’es una burla mayúscula’ que Salgado Macedonio haya elegido el 15 de febrero como el día de su registro, una emblemática fecha para las mujeres del país, donde –dijo– ’laceró aún más a las mujeres’, con la posibilidad de que pueda ser respaldado por instituciones políticas y electorales, para contender por la primera magistratura del estado, contando con tan despreciables antecedentes (agresión física y sexual).

A través de Facebook, Garzón Bernal consideró importante que el IEPC dé estricto cumplimiento al Manual Operativo para el registro de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021, que establece en una de sus secciones sobre las y los aspirantes a un cargo de elección popular, revisar que los aspirantes no hayan cometido delitos de violencia física o sexual contra algún ciudadano.

’Como mujer guerrerense expreso mi rechazo a la solicitud de registro de Félix Salgado Macedonio que en su aspiración nos pone vulnerables en razón de género y total riesgo a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, sabida de que este sujeto carece de calidad moral’, indicó.

Y agregó: ’Soy madre, soy hija, hermana y amiga; maestra frente a grupo, formadora de valores; líder en la lucha de encauzar el respeto a la mujer, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la LIX Legislatura del Estado de Guerrero. Pensando en esa inquebrantable lucha de todas las mujeres contra los feminicidios y la violencia física y sexual, es que repruebo esa candidatura que convierte a su partido MORENA y a los órganos electorales en cómplices del retroceso a la lucha de LAS MUJERES POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA’.

Irma Lilia Garzón tiene razón al señalar que el autollamado ’Toro sin cerca’ cuenta con tan despreciables antecedentes y carece de calidad moral.

También es cierto que Morena y los órganos electorales se están viendo muy mal al permitir que un deleznable sujeto se burle, no sólo de las mujeres guerrerenses que en su momento se armaron de valor para denunciarlo, sino también de las mujeres del país.

El que también debería de darle vergüenza por no concluir el análisis de la carpeta de investigación y determinar la procedencia o no de la acción penal contra Salgado Macedonio, es el imberbe titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel De los Santos Barrila, quien desde que su predecesor (Xavier Olea Peláez) ventiló la existencia de dicha carpeta de investigación, se alejó de los reflectores.

Insisto, también en Morena hay mujeres que se han pronunciado contra la eventual candidatura de Salgado Macedonio al gobierno del estado de Guerrero.

Recordemos que el pasado 21 de enero, desde la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y que preside la morenista Wendy Briseño Zuloaga, se emitió un pronunciamiento sobre la obligación electoral de los partidos a cumplir con la 3 de 3, y un llamado a la Fiscalía guerrerense respecto al caso de Salgado Macedonio.

Luego entonces, es necesario que más mujeres de otros partidos también rompan el silencio y se pronuncien en contra del personaje que, de manera cínica e irresponsable, ha manifestado que todo lo que digan de él es cierto.

Y lo que es peor: el ’Toro’ eligió un mal día para solicitar su registro como candidato de Morena. Si su intención fue llamar la atención de la opinión pública. Lo logró… pero en su contra.

Tal parece que sus seguidores y ’asesores’ están muy fanatizados con su proyecto (de ocurrencias), que no ven más allá de sus narices.

Acudir a la sede del IEPC en el Día de la Mujer Mexicana, fue un mal mensaje y que le perjudica no sólo a él, sino a la imagen de Morena a nivel nacional.

ENTRE OTRAS COSAS… El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero señaló en una entrevista virtual que Mario Moreno es un muy buen candidato y que hará un buen gobierno.

’Yo sí veo a Mario Moreno como gobernador de mi estado, porque lo ha anhelado desde hace muchos años, veo en él a un buen hombre, un ser humano con principios, con valores. Me parece un espléndido candidato, sí lo visualizo como gobernador y sería un gran gobernador, tampoco tengo ninguna duda’, dijo.

Ángel Aguirre, como todos sabemos, es el arquitecto de la alianza PRI-PRD en Guerrero. Desde 2019 propuso una gran alianza para enfrentar la soberbia y las ocurrencias Morena.

Asimismo, entre el ex mandatario estatal y Mario Moreno existe una excelente relación de amistad y han coincidido políticamente en otros momentos.

