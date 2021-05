Félix utiliza el odio y la mentira como signo de desesperación: Alberto Catalán

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. A 2 de mayo de 2021.- El dirigente estatal del PRD Guerrero, Alberto Catalán Bastida, se pronunció el día de hoy con respecto a las ’descalificaciones y calumnias’ hechas por el ex candidato de morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio.



Catalán Bastida refirió que ’Félix Salgado cometió nuevamente un error, diciendo falsedades y calumnias en contra de Mario Moreno durante un evento en el Parque de la Reina de Acapulco’.



’Calumniar es un delito y Félix puede ser demandado por ello. Le recuerdo que ya existe una norma y jurisprudencia al respecto. Tal parece que las experiencias recientes, que le hicieron perder la candidatura, no le dejaron una enseñanza significativa.’ Dijo el también diputado local, Alberto Catalán.



Al término de la gira de campaña por la Costa chica del Estado, el presidente estatal del sol azteca, también se pronunció sobre el registro de Evelyn Salgado Pineda: ’el día de su registro como candidata, su padre (Félix Salgado), la redujo a ser sólo un personaje secundario dentro de la campaña. Y no le importó atropellar la dignidad de su hija y ahora candidata de Morena a la gubernatura’.



Añadió que Félix Salgado podría convertirse en ’una losa muy pesada para la imagen de Evelyn Salgado, pues se trata de un personaje que no controla sus emociones, mucho menos sus palabras’.



’Quiero decirle claramente a Félix Salgado, que no caeremos en ningún tipo de provocación. Sabemos perfectamente, que Félix utiliza el odio y la mentira como signo de su obvia desesperación. Por eso, pedimos al árbitro de la elección, que la campaña no rebase los límites de lo permitido’ puntualizó.



Respecto al ánimo de la campaña de Mario Moreno Arcos, en contraste al proceso de selección de morena, manifestó que ’mientras Morena sigue con su show mediático, nuestra alianza PRD-PRI ha recorrido todas las regiones del Estado, fortaleciendo la unidad de las estructuras y liderazgos de nuestras respectivas militancias, haciendo compromisos firmes con nuestro candidato y demostrando por qué somos la mejor propuesta para que a Guerrero le vaya bien’.