Feliz día del periodista en México labor social imparable y necesaria

Quiero aprovechar mandar una muy cordial felicitación a todos mis compañeros, amigos y periodistas, Hoy en nuestro día.Radio, Televisión, Prensa escrita, Portales Digitales,Radio y Tv. Web. , Reporteros, conductores Fotografos, columnistas, cronistas, locutores, analistas y todos los que nos dedicamos a una de las profesiones más apasionantes el Periodismo. Sigamos informando veraz y oportunamente a nuestra sociedad Mexicana. Apasionados, responsables, y sobre todo éticos. En un mundo que hoy más que nunca nos requiere confirmación concreta sobre temas específicos. No todo es festejo para nuestro gremio, pues siguen aumentando la lista de Periodistas asesinados cobardemente , desparecidos y ejecutados, solo por cumplir con su labor profesional. El descredito a nuestra profesión por parte de la clase política de todo el país es grande pero al final del día siempre nos necesitaran. En fin solo puedo desearles un muy feliz día colegas.



Lic. Gabriel Helguera Repetto

-Directir General Radio al momento ( Multimedios al momento Radio TV Prensa escrita )

- Director General Portal NotiNeza

Periodista y Comunicador

- Doctorado H.C Cumbre Mundial del Conocimiento

- Medalla "Luis M Farias" Asociación Nacional de Locutores de México

-Premio México de Periodismo "Ricardo Flores Magón"

- Miembro Activo

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE

- Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX

Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP

-Club Primera Plana

--Asociacion Nacional de Locutores de México

-Miembro de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos FAPERMEX

-Secretario de eventos Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra a cPUGPAC Estado de México.

Analista y Comentarista

Conferencista en temas de Medios de Comunicacion.

- Colaboraciones internationales:

-Radio Malta de Radio Vaticana Roma,Italia.

-Radio Televisión Española.

-Estereo Rumba Bogota Col.

-2x4,Tango Radio Buenos Aires Argentina.

-ATN Radio y TV . Porto Alegre, Brasil.

-La Peligrosa Radio y Radio Fiesta Passaic New Jersey Neva York Estados -Unidos

-La Mexicana Chicago Illinois Estados Unidos

-China Global Televisión Network

-The Washington Post, Washington, Estados Unidos