Feminicidios aumentan 9.2 % respecto al 2019; feministas piden justicia para Ayelin en Acapulco

Por: Dunia Bazán



Debido a la indignación social por el feminicidio de la niña de 13 años de edad, ocurrido en Tixtla y sepultada el pasado 19 de octubre, mujeres feministas y de la sociedad civil organizada marcharon este miércoles en Acapulco y pidieron a las autoridades reconocer su ineficacia, puesto que en un año los feminicidios han aumentado un 9.2 por ciento en México.



Al finalizar la caminata, la Red Feminista Revolución Violeta hizo un posicionamiento en donde revelaron que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año 2020 en México se registraron 489 feminicidios; en Guerrero durante este mismo año han sido reconocidos solamente 10 feminicidios, nueve casos de corrupción de menores, 12 denuncias sobre trata de personas, 187 violaciones, 173 acusaciones legales sobre violencia de género y mil 648 casos de violencia familiar.



Manifestaron que tan sólo en Guerrero hasta este día hay 35 alertas amber por menores desaparecidas y 34 alertas alba de mujeres mayores de 18 años, las mujeres mayormente jóvenes pegaron copias de las alerta ámbar (menores de 18) y alba (mayores de 18), todas de mujeres.



Al llegar a La Diana, tres mujeres que no revelaron su identidad declararon que los feminicidios son signo de una sociedad altamente nociva.



’Por eso, hacemos un llamado preciso y exigimos a los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal, Municipal y al poder Legislativo, a que con entereza reconozcan que su ’estrategia’ para erradicar la violencia hacia la mujer, no ha sido efectiva, ya que la problemática va en aumento, lo palpamos todos los días y es comprobable’, mencionaron.



Y abundaron ’Denunciamos ante la sociedad la indiferencia y apatía de las autoridades para prevenir los crímenes contra las mujeres, muestra de ello, es que toman acción cuando el feminicidio ha ocurrido, tal es el caso de Ayelin Iczae, sin que haya protocolos y capacitación con perspectiva de género en las instituciones correspondientes, esta denuncia ha sido una constante en todos los movimientos feministas de México’, precisaron.



EL COLOR DE LA MARCHA



Al repudiar y condenar el sangriento caso de la niña de 13 años de edad Ayelin, brutalmente asesinada en Tixtla, el colectivo feminista Revolución Violeta y otras activistas, marcharon por la costera ’Miguel Alemán’, en Acapulco, para exigir a las autoridades el cese de la violencia de género y encontrar con vida a las féminas desaparecidas en diferentes partes de México.



El Asta Bandera, fue el sitio donde arrancaron las mujeres, quienes al grito de ’no están solas’, ’las niñas no se tocan’, ’la revolución será violeta’, entre otras, marcharon por dos carriles de la Costera, donde colocaban las fotos de las mujeres desaparecidas y con pancartas, repudiaban los hechos violentos en contra de las féminas.



’Queremos llegar sanas y salvas a la casa. No queremos ser ultrajadas. Si te pega no te ama. Justicia para Ayelin’, entre otras, fueron las consignas que vociferaban con la ayuda de un aparato de sonido, mientras automovilistas y las ciudadanía en general se unía al unísono, para gritar en unidad; JUSTICIA!



Finalmente, las mujeres enviaron un mensaje de sororidad a la madre de la niña asesinada con apenas 13 años de edad, con la indignación a flor de piel y al unísono cantaron la canción ’Sin Miedo’, que ha sido utilizada como un himno en reproche por los altos niveles de violencia en Guerrero y en el país.