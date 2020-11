Feministas de la organización "Manada Periferia" marchan para exigir justicia

Ecatepec, Mèx., 25 de noviembre 2020.- Un grupo de feministas de la organización Manada Periferia, que el pasado 11 de septiembre fueron desalojadas de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en Ecatepec, realizaron una protesta para exigir se castigue a los policías por la agresión que sufrieron y los mandos que ejecutaron la acción.



La tarde de este miércoles, las mujeres acudieron a dichas instalaciones donde colocaron pancartas en las que se leìa ’Comisión Represora de Derechos Humanos Edomex’ y ’11 de septiembre no se olvida’.



Las mujeres con vestidos rojos y negros, hicieron un performance recreando las agresiones sufridas por las mujeres.



Maria Ángeles, una de las activistas denunció que no existe avance en la denuncia que presentaron para que se castigue a los responsables de la represión que sufrieron.



’No nos han respondido y lejos de haber un actuar en el caso, no nos atienden, no nos existido un avance para poder castigar a algún culpable y quién ordenó esa represión para que nos golpearan.



’Estamos acusándolos por tortura por el modo que actuaron desde nuestra detención, el amenazarnos con matarnos y violarnos, como nos tuvieron incomunicadas. Queremos denunciar también que la policía del estado ha actuado de esta manera tan arbitraria y puede hacerlo porque no pasa nada porque no hay un castigo’, dijo.



Destacò que no han podido corroborar si la Codhem y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) retiró las demandas que existían en su contra de las feministas como lo prometió por la supuesta toma de las instalaciones. ’No hemos podido corroborar si retiraron las denuncias porque no nos han querido mostrar ni si quiera una carpeta’.



La tarde del jueves 10 de septiembre, un grupo de feministas de varios colectivos, entre ellos Colectivo Feminista Ehècatl y Manada, ocupó la visitadurìa de la Codhem para exigir la destitución de varios funcionarios municipales y denunciar la falta de respuesta a sus quejas y demandas por parte de las autoridades.



Durante la madrugada del viernes 11, el grupo de mujeres fue desalojado por efectivos ministeriales. Once mujeres y dos hombres fueron detenidos y trasladadas al ministerio público de Atizapán; quienes 10 horas después fueron liberadas. Durante su detención, un grupo de feministas vandalizò el centro de justicia y por la tarde otro grupo quemó las instalaciones de la Codhem en Ecatepec.