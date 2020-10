Feministas hacen marcha pacífica en Córdoba.

Córdoba, Ver. - Un grupo de aproximadamente 200 mujeres entre jóvenes y adultas, así como menores de edad, salieron del Patio de la Librería ’La Estrella’ para iniciar su protesta.



Pasados minutos del medio día, inicio la marcha que aseguraron era pacífica.’ La que no brinque es Poli", "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", fueron algunas de muchas consignas que lanzaron a los tres niveles de gobierno.



En el lugar, un grupo de dos contingentes de 600 mujeres policías, antimotines, procedentes de las diferentes regiones del Estado, se distribuyeron en dos zonas prioritarias del centro de la ciudad, quienes esperaban a las féminas previo a marcha feminista para evitar actos vandálicos.



El cetro de la ciudad se paralizó por un momento, mientras caminaban con pancartas, pañuelos, cartulinas, lonas, cruces de madera, bolsas negras con zapatos y ropa, en un recorrido que inició desde la calle 3, hasta la calle 9, por la avenida 3. Y posteriormente tomar la avenida 1 hasta la calle 4 y culminar en las afueras de la catedral del centro histórico de Córdoba.



El parque 21 de mayo fue testigo del acto simbólico de este grupo de mujeres convocadas por la Colectiva Ko’Olelm, que solo pedían ser escuchadas por los gobernantes ante el numero creciente de feminicidios en la entidad y a nivel nacional. Infover Noticias llevó la cobertura especial de mencionado grupo de jóvenes.



Durante el camino se pudieron observar negocios comerciales con sus cortinas entreabiertas, con el temor de posibles ataques, además de elementos de la policía estatal a su costado custodiando el recorrido.



Finalmente, la marcha si fue pacífica, como lo habían mencionado al inicio en exclusiva para Infover Noticias. El grupo de mujeres no iba realizando disturbios a inmuebles como se presumía en grupos de redes sociales y finalizaron su protesta, sin dar declaraciones, en el punto donde partieron.