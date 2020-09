Feministas piden destitución de policías ministeriales que participaron en el desalojo de las oficinas de (Codhem)Ecatepec

Ecatepec, Mèx., 14 de septiembre 2020.- El grupo de feministas que fueron desalojadas por la fuerza el pasado viernes de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) con sede en Ecatepec, demandaron la destitución de los efectivos ministeriales que participaron en el operativo, así como la cadena de mandos que dieron la orden; además de exigir se les retire la denuncia que hay en su contra pues fueron liberadas con las reservas de ley.



Las mujeres se dijeron acosadas y afirmaron temer por su integridad por lo que responsabilizaron al Estado de lo que les pueda pasar en su persona y a la de sus familias.



Anunciaron que emprenderán acciones legales ante las diversas instancias por el abuso de autoridad de que fueron objeto.



El grupo feminista se deslindó de la quema de las instalaciones de la visitadurìa general de la Codhem en Ecatepec pues dijeron no haber estado presentes.



’Entendemos y apoyamos a las personas que orquestaron estos hechos porque fue producto de la rabia ante la detención violenta que sufrimos, pero nos deslindamos de esa quema’, dijeron.



Frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Ecatepec; este lunes siete de las 11 mujeres que fueron desalojadas ofrecieron una conferencia de prensa para hacer una relatoría de la toma del edificio y desalojo; así como dar a conocer su pliego petitorio.



Exigieron se les retire la denuncia que existe en su contra por la ocupación del inmueble, se de a conocer la persona que las acusó, se castigue a los policías ministeriales que participaron en el desalojo y que actuaron con abuso de autoridad.



Tambièn, pidieron la reparación de daños pues sus mochilas se las regresaron vacías, dos celulares se perdieron, sus tarjetas de banco e identificaciones les fueron robadas.



Asimismo, demandaron la destitución de altos funcionarios como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero; el titular de la FGJEM, Alejandro Gómez Sánchez y el presidente de la Codhem, Jorge Olvera; además de diversos funcionarios municipales.



’Nosotras responsabilizamos al Estado por haber violentado nuestros derechos porque estábamos abiertas al diálogo, porque a nosotras ya se nos había dicho que estábamos respaldadas por derechos humanos y nos entregaron las instalaciones de la Codhem de manera pacífica’.



’Queremos expresar que los organismos de derechos humanos no funcionan, no están, los derechos humanos no son un papel que está escrito, los derechos humanos están en todos nosotros y ellos tienen la obligación de salvaguardarlos y hacerlos valer, pero como vieron ni siquiera pueden salvaguardarlos dentro de su institución, de su edificio y afuera no lo van a hacer’, dijeron.



El grupo de mujeres también aseguró que ninguna de las que participaron en la toma de la Codhem fue pagada por alguna persona o pertenece a algún partido político.



La tarde del jueves 10, el grupo de feministas de varios colectivos, entre ellos Colectivo Feminista Ehècatl y Manada, ocupó la visitadurìa para exigir la destitución de varios funcionarios municipales y denunciar la falta de respuesta a sus quejas y demandas por parte de las autoridades. Además, la toma fue un acto de solidaridad con sus compañeras que se encuentran en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



Durante la madrugada del viernes 11, el grupo de mujeres fue desalojado por efectivos ministeriales. Once mujeres y dos hombres fueron detenidos y trasladadas al ministerio público de Atizapán; quienes 10 horas después fueron liberadas. Durante su detención, un grupo de feministas vandalizò el centro de justicia y por la tarde otro grupo quemó las instalaciones de la Codhem en Ecatepec.