Feministas prenden fuego a la entrada de la casa de campaña de Salgado Macedonio

www.guerrerohabla.com



En el video se observa al grupo de feministas encapuchas lanzar lo que serían bombas mólotov a la entrada de la casa de campaña de Salgado Macedonio, además de prender fuego a un ’muñeco’ de trapo.



La protesta, en Guerrero, se suma a la campaña en redes sociales en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio acusado por presunto abuso sexual, hace más de 10 años, con los hashtags #PresidenteRompaElPacto y #UnVioladorNoSeráGobernador.



Cabe mencionar que hasta el momento no existe sentencia condenatoria en contra de Salgado Macedonio, por lo que distintos actores políticos, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidieron respetar la presunción de inocencia del candidato a gobernador.



"Tienen su derecho como también el pueblo de Guerrero los que apoyan a Félix, es lo mismo, son derechos de todos a la libertad y cómo se dirimen, pues como se tienen que ver estas cosas, mediante procedimientos democráticos y con la ley, con denuncias, para eso está el Ministerio Público, para eso está el juez, no campañas promovidas declaró el Presidente. Como dicen algunos: ya chole. Porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, el Universal, que los programas de radio como era antes conductores con expertos, con analistas, pontificando, sentenciando, juzgando, Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques. Cómo no voy yo a estar desconfiado o actuar de manera precavida, se trata de asuntos delicados sí, pero no callarnos". Agregó el mandatario.