Feministas repudian la ’guerra sucia’ contra Félix Salgado

El colectivo feminista Frente 08 de marzo repudió la ’guerra sucia’ contra Félix Salgado Macedonio; acusaron que se trata de una campaña de desprestigio motivada por intereses políticos, de cara al proceso electoral de 2021.



En entrevista radiofónica, se deslindaron de la campaña mediática que inició desde principios de noviembre contra el aspirante a candidato a gobernador por Morena, quien es señalado como presunto responsable del delito de violación.



’El feminismo no está a disposición de la guerra sucia’, sentenció Arbelia Arteaga, quien se desempeña como profesional en el campo de la microbiología.



Arteaga señaló que la campaña que se extendió también a las redes sociales utiliza al feminismo para ’incitar al odio y la violencia’.



Por ello, dijo que el colectivo Frente 08 de marzo buscó el espacio en medios de comunicación para deslindarse y manifestar su repudio a este tipo de campañas de desprestigio.



’El feminismo es lucha, es una causa, no es una moda y no está a disposición de la guerra sucia ahora que vienen las contiendas electorales’, insistió.



La abogada Martha García López reprochó que ’se distorsionen’ los objetivos de la lucha feminista, la cual es un movimiento histórico que busca la igualdad de derechos, así como eliminar la dominación y violencia ejercidos contra la mujer.



García, quien también es maestra en Mediación y Conciliación; y en Género y Política, subrayó que el verdadero feminismo lucha contra la violencia y no puede utilizarse para incitar al odio.



La abogada Edna Tejeda Casarrubias advirtió que este tipo de campañas de desprestigio en pleno proceso electoral no son un buen mensaje para la sociedad.



Durante la entrevista, las líderes feministas subrayaron que tampoco se puede ’utilizar a las instituciones’ y manipularlas para utilizarlas con fines políticos.



Advirtieron que esta guerra sucia contra Salgado Macedonio se colgó del movimiento feminista, situación que desprestigia la verdadera lucha de las mujeres y le resta credibilidad.



El periodista Igor Pettit se sumó a las líderes del colectivo feminista Frente 08 de marzo y aseveró que las acusaciones contra Salgado Macedonio ’son parte de una infamia llamada guerra sucia que no es válida’.



Durante la entrevista se mostró una copia de la Carta de No Antecedentes Penales de Félix Salgado Macedonio, expedida recientemente por la Fiscalía General del Estado.