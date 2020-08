A menudo las oenegés y las instituciones que trabajamos en cuestiones de desarrollo, utilizamos el término «feminización de la pobreza». ¿Qué es? Cuando hablamos de la feminización de la pobreza nos referimos al aumento de las tasas de pobreza principalmente entre las mujeres. Las definiciones académicas e institucionales de este concepto explican por qué las mujeres engrosan esta tasa: los roles de género, la división sexual del trabajo, la dificultad para acceder a la educación y a un trabajo digno y la discriminación histórica y presente hacia las mujeres, que son solo algunos de los motivos que afectan directamente a la estructura social.

A continuación hemos recogido una serie de definiciones que explican muy bien este término:

¿Igualdad de oportunidades?

De los 1.300 millones de personas que viven en pobreza extrema, 910 millones son mujeres.

Dos tercios de las 796 millones de personas adultas analfabetas son mujeres. El 61% de los 123 millones de jóvenes que no saben leer ni escribir también son mujeres.

Sólo entre el 1% y el 3% de las mujeres empleadas son propietarias de una empresa.

A comienzos de 2013, la representación de las mujeres en los Parlamentos del mundo no superaba el 20%.

Las mujeres de los países empobrecidos no poseen ni el 2% de la tierra cultivable, pero producen el 70% de los alimentos.

Ser pobre, ser niña o vivir en una zona en conflicto aumenta la probabilidad de no acceder a la educación.

Matrimonio, embarazo y maternidad: el estigma femenino

En 2012, se produjeron 287.00 muertes maternas por complicaciones en el embarazo que se podían haber evitado.

Cada minuto, una mujer muere en el mundo por complicaciones durante el embarazo o parto.

350 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a servicios de planificación familiar.

Cada año, 600.000 mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años, se infectan de VIH/SIDA.

En los países en desarrollo, más de 60 millones de mujeres y niñas son forzadas al matrimonio o vivían en pareja antes de haber cumplido 18 años. Más de la mitad de ellas viven en Asia meridional.

En Bangladesh, un 32% de la población infantil se casa antes de los 15 años y un 66%, antes de los 18. En Mozambique, los porcentajes son del 21% y 56% respectivamente; y en India, del 18% y 47%.

Violencia contra la mujer

Cada 15 segundos, una mujer es maltratada en alguna parte del mundo.

El 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas.

La violencia de género es la principal causa de muerte o discapacidad de las mujeres de entre 16 y 44 años.

Unos 150 millones de niñas menores de 18 años han experimentado actos de violencia sexual y explotación.

El número de niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor que el de de niños.



Con información de Aguadecoco.com