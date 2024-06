FEPADE debe investigar campaña negra en Texcoco

El coordinador de campaña del candidato a presidente municipal de Texcoco, Adán Gordo Ramírez y Luis Alberto López Pérez representante ante el INE del Distrito XXXVIII Federal, denunciaron la entrega de 5 mil despensas y que fueron localizadas en un domicilio de la colonia Zaragoza en la cabecera municipal.



Además, durante la madrugada miles de panfletos fueron tirados con información difamatoria en contra de Nazario Gutiérrez Martínez candidato de la Coalición "Sigamos haciendo Historia "en una campaña negra que quiere afectando la aspiración morenista.



Aunque no dio nombres de cual Partido político pudiera ser e incluso señaló que puede ser también fuego amigo, Adán Gordo rechazó este tipo de acciones que buscan afectar las preferencias electorales.



Sobre las cinco mil despensas Gordo Ramírez informó que fue la tarde de ayer cuando camiones estaban afuera de un domicilio traspaleando estas a un almacén sobre la calle 5 de mayo en la Colonia Zaragoza y como el horario de carga y descarga está limitado a ciertas horas, policías municipales remitieron a 3 personas al juzgado civil y de ahí lo que manifestaron los detenidos fue que eran para un partido político, aunque no dijo cuál, señalando que a ellos los habían contratado.



A esta denuncia se sumó la propaganda negra iniciada durante la madrugada de este sábado, al tirar en la calle miles de Panfletos, mismos que fueron recogidos porque se trata de basura en la vía pública de Texcoco.



Ante todo esto, Adán Gordo exigió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a investigar y dar con los responsables intelectuales de estos lamentables sucesos y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar, "porque nosotros durante toda la campaña pedimos que la gente haga un voto razonado y libre, por ello exigimos a los adversarios jueguen limpio y si ganan, lo hagan con propuestas, las que no pudieron hacer en más de 30 días de campaña hoy lo quieren hacer con guerra sucia y campañas negras".