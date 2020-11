Fernando del Solar regresa a la conducción con ’Randóm’

Tras varios meses de ausencia en la televisión y medios digitales, Fernando del Solar está como nuevo y de regreso con ‘Random’, programa con el que pretende atraer no sólo a las millones de personas que lo siguen desde los inicios de su carrera, sino también a las nuevas generaciones.



Con un nuevo formato, secciones novedosas, grandes invitados, así como un lenguaje fresco e irreverente pero sin caer en lo vulgar, el carismático conductor nos contó: ’Random es un proyecto fresco y vanguardista que surgió durante la cuarentena, con todo ese tiempo libre que uno tiene para pensar (ríe). Tenía la idea de hacer este programa, que se diferenciara de los demás de entrevistas por su esencia y que fuera original. Un día, platicando con mi productor (Arturo Marló), surgió la idea de hacerlo y comenzamos a aterrizar ideas junto con otros dos creadores del programa: Jorge Cordero y Aarón Olvera. Tuvimos una reunión vía Zoom que se convirtió en una locura y esa locura hoy lleva el nombre de ’Random’, un programa con entrevistas con famosos, pero no cualquier entrevista,



sino una en la que los invitados se desinhiban y nos platiquen aquello que nunca se han atrevido a decir en televisión. Esa es nuestra principal diferencia’, explicó.



Además de Fernando del Solar, este programa contará con la participación de dos co-conductores: Florencia Alduncin y Clement Rodríguez, mejor conocido como Shiky: ’Ellos son parte fundamental, porque le darán al programa la frescura y ocurrencias que el público quiere y merece ver en estos tiempos tan difíciles. Florencia encabezará la sección ’Del tingo al tango’, que consiste en recorrer los lugares más Random de México y presentarlos. Mientras que Shiky, conducirá la sección ’Taboo-eno’ que, como su nombre lo dice, está dedicada hablar de los temas tabú, que no todos se atreven hacerlo. Incluso, puedo adelantarles que en uno de los primeros programas, Shiky estará en el detrás de cámaras de una película para adultos, pero para conocer la vida de los actores. Estará buenísimo, para que se den una idea’, explicó el argentino.



Por si fuera poco, ’Random’ también contará con retos y juegos con los famosos invitados, sección de cocina, clase de yoga o meditación, defensa personal y en cuanto se reactive por completo el tema del turismo en el país, explotarán al máximo una sección de viajes en la que presentarán sitios poco conocidos de México, lo cual ’será un boom y muy atractivo para el público’, dicho por el mismo Fernando del Solar. Todo esto, sin mencionar que una de las sorpresas del programa será el personaje de ‘Adán’: ’Se trata de un ser celestial, el primer hombre en la tierra. Nadie sabrá cómo es, pero estará presente en el programa y pondrá en jaque a nuestros invitados e incluso a nosotros. No les quiero adelantar más sobre él, porque es una de las sorpresas del programa’, dijo del Solar.



Por ahora, Fernando aseguró sentirse completamente feliz con este gran proyecto que se estrena este jueves 12 de noviembre a las 19:00hrs. a través del canal de YouTube Random RDM y que contará con Claudia Lizaldi y Pedro Prieto como padrinos: ’Se subirá a YouTube todos los jueves a las 19:00 horas y en serio, tienen que ver todas las locuras que hicimos y todo lo que me contaron. Sin duda, es un proyecto que no deben perderse’, finalizó.



Ser ‘Random’ es lo de hoy…