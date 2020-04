Fernando Gaviria confirma que tiene coronavirus

En su edición de ayer el portal Reporteros Ssociados de Colombia informan sobre el estado de salud de Fernando Gaviria dónde confirma que tiene coronavirus. El ciclista colombiano decidió hablar en su cuenta personal de Instagram y enviarle a Colombia un mensaje de tranquilidad. El velocista se encuentra bien, dijo que lo ha cuidado muy bien el equipo UAE Team y los medios de Emiratos.



Sin embargo, el corredor aseguró que se encuentra en cuarentena en dicho país para evitar contagiar a más personas, así que no regresará por lo pronto a territorio colombiano.



’Ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me arrojaron positivo por coronavirus, pero me encuentro bien gracias al equipo que me han atendido bien. Estoy acá para evitar contagiar a más personas y que no se siga propagando como va. Les doy tranquilidad que todo va bien y espero que esto se resuelva pronto’, aseguró el ciclista.



Gaviria se vio en el video un poco cansado con signos de debilidad. El colombiano espera continuar en su tratamiento para estar lo más pronto posible en plenas condiciones.



Caber recordar que Jaime Amín, embajador de Colombia en los Emiratos Árabes, confirmó que el colombiano se encuentra «estable» mientras que se le atiende en la mejor de las condiciones. «Sobre el colombiano que se encuentra en Emiratos Árabes y que salió positivo para coronavirus, informamos que su estado de salud es estable y se encuentra bajo observación médica. Seguiremos haciendo seguimiento al caso desde el Consulado», puntualizó.



«Las autoridades han sido supremamente responsables. Podemos tener la seguridad que se le está presentando toda la atención al colombiano que está acá», concluyó el embajador Amín.