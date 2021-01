Fernando González buscará diputación local del distrito XXXI

La Paz. – Fernando González Mejía, dirigente social en el municipio de Los Reyes La Paz, en pleno uso de su derecho como militante del Partido Revolucionario Institucional, presentó su intención de ser considerado como precandidato a la diputación local del distrito XXXI por dicho instituto político, para los comicios del este 2021.



’Respetuoso de los procedimientos y acuerdos del instituto político en el que militó, y sintiendo una profunda obligación con la confianza que me han brindado las familias de Los Reyes La Paz, presento mi intención de ser considerado para contender por el cargo de diputado local de nuestro distrito’, comentó Fernando González.



El dirigente social consideró que es un momento contundente en la vida política del país, del Estado de México y principalmente de Los Reyes La Paz. ’Urge un proyecto de unidad, con esencia nacionalista para impedir que sigan lastimando los intereses de los mexicanos. Por eso me sumaré al proyecto que se ha acordado en La Paz, pues considero que es la mejor opción para el rescate de nuestro municipio. Vamos a trabajar donde nos corresponda’, declaró el aspirante a precandidato a diputado local por el distrito XXXI, Fernando González.



El dirigente social consideró que su experiencia en el congreso local será la mejor garantía de resultados positivos para las familias de Los Reyes La Paz y Chimalhuacán, además de una clara muestra de madurez política y gestora.



’La estrecha relación con las familias de Los Reyes La Paz, el buen trato con líderes sociales representativos de nuestro distrito y la experiencia, me brindan la posibilidad de participar y concretar un proyecto que atienda los graves problemas de inseguridad, salud y rezago social’, expresó González Mejía.



Por su parte, en redes sociales, familias de Los Reyes La Paz expresaron su apoyo para Fernando González, pues consideran que es la mejor opción para corregir el rumbo en el municipio, además, denuncian que han sido dos años de una administración municipal en la que ha predominado la agresión contra todos los sectores de la población.