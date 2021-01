Fernando Gonzalez de Antorcha Campesina se registra como pre-candidato a presidente municipal en el municipio de La Paz

La Paz, Méx.- Fernando González registró sus intenciones de ser el precandidato a la presidencia municipal de La Paz, Estado de México, por el Partido Revolucionario Institucional. El dirigente social cumplió con los requisitos del partido y realizó un registro exitoso.

’Cumplí con mi obligación democrática de nuestro partido y con las familias de Los Reyes La Paz que merecen un proyecto de progreso y reivindicación. Necesitamos un proyecto de unidad, de progreso y desarrollo para nuestro municipio’, declaró Fernando González.

El dirigente social siguió correctamente el proceso de registro plasmado en los estatutos del Revolucionario Institucional, primero cumplió con su trámite en el comité directivo municipal de La Paz y posteriormente acudió al Comité directivo estatal.

Fernando González lleva más de 15 años trabajando como activista político en Los Reyes La Paz y 11 de esos dedicado de tiempo completo a construir un proyecto político para resolver las necesidades de los pacenses.

Por otra parte, familias de La Paz reaccionaron favorablemente al registro de Fernando González como aspirante a la precandidatura a la presidencia municipal de La Paz. A través de redes sociales mostraron su respaldo y confianza al trabajo del dirigente social.

’La confianza de la gente me hace sentir una profunda obligación y responsabilidad para continuar con este proyecto. Nuestras intenciones no son nuevas, he dicho que durante varios años he estudiado y plasmado una serie de medidas para devolverle a La Paz su pujante desarrollo’, comentó Fernando González.