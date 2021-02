Fernando Vilchis deja sin agua a miles de habitantes de Ecatepec

Luciano Tapia



ECATEPEC, MÉX. –Vecinos de varias colonias proletarias que no tienen agua desde hace más de un mes bloquearon por horas la Avenida Insurgentes para demandar el alcalde les cumpla lo que les prometió en campaña, el cambio con MORENA es que se quedaron sin el vital líquido, dijeron los enojados pobladores.



Mujeres con sus hijos en brazos y con pancartas donde exigen al gobierno municipal los escuchen, mujeres, hombres y niños se colocaron sobre la Avenida Insurgentes que está a 20 metros del palacio municipal, impidieron los excesos vehiculares, además de que un grupo de trabajadores los arremetió.



En su oportunidad, la dirigente Andrea Segura, dijo que durante la campaña de Fernando Vilchis hizo trabajo de campo con el único compromiso de que la colonia área Nueva, San Carlos Cantera,Jajalpan y otras, recibieran obras de beneficio social que no llegan por los oídos sordos del presidente municipal, ya se le olvido cuando buscaba a la gente para ayudarlo a ganar la presidencia.



Aseguró que las pipas no llegan desde hace un mes. La falta de agua se ha convertido en un jugoso negocio para los piperos del Sindicato Libertad, expreso Francisco García Tavares, además de que la mayoría son de escasos recursos, muchos no cuentan con un empleo lo que hace aún más difícil atender a los enfermo de COVID sea mal atendido. Sin respuesta los precaristas abandonaron la movilización no sin antes advertir que regresaran en cualquier momento.