Fernando Vilchis mal gobierno no le cumple a los ecatepenses

Ecatepec, México. Una comisión de antorchistas de diferentes colonias se reunieron en el palacio municipal de Ecatepec denunciando que el presidente Fernando Vilchis Contreras hasta el momento no ha resuelvo las necesidades más elementales de muchas gente de La Laguna de Chiconautla, Luis Donaldo Colosio y Ciudad Cuauhtémoc entre otras.



’Estamos en plena pandemia y es el momento que nuestro presidente no ha resuelto con un plan de alimentos para todos los que aún estamos en casa. Al salir a trabajar exponemos nuestra salud porque los contagios se registran a diario, debemos de cuidarnos, pero nuestras necesidades también son importantes que sean atendidas’.



’Invitamos a todos los ecatepenses a que se unan a este gran movimiento y luchar por todas las necesidades de las colonias pobres, no solo de este municipio sino del Estado de México, refirió Camelia Domínguez Isidoro, líder social en Ecatepec.