Fernando Vilchis pide dejar atrás diferencias políticas y concentrarse en contener la pandemia de Covid-19

Ecatepec, Méx., a 27 de abril del 2020.- La máxima prioridad en este momento es salir adelante de la emergencia sanitaria por el Covid-19, aseguró el alcalde de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras, quien llamó a la ciudadanía y actores políticos a formar un frente común para superar la situación de emergencia.



Dijo que la ciudadanía de Ecatepec debe unirse para enfrentar y detener el avance del coronavirus, sin importar diferencias sociales o políticas, ya que en este momento es necesario que todos caminen por el mismo sendero.



Recordó que Ecatepec es el municipio más poblado del país, por lo que es necesario que todos los sectores sumen acciones en este momento para evitar la propagación del contagio.



Vilchis Contreras reiteró el llamado a todas las expresiones sociales y políticas de Ecatepec para unirse en el trabajo a favor del municipio, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria, ya que no es tiempo de protagonismos, sino de esfuerzos coordinados.



Igualmente pidió a la ciudadanía tomar en serio la pandemia y seguir las recomendaciones y todas las medidas necesarias para detener los contagios, por lo que insistió en que las personas deben quedarse en casa y en caso de tener que salir para trabajar o adquirir insumos extremar los cuidados al máximo.



Aseguró que nadie debe utilizar la emergencia sanitaria con objetivos políticos o de protagonismo, ya que la meta es salvar vidas y no hay tiempo para nada más.



Mencionó que cada persona puede aportar para salir adelante, por mínimo que sea, y ayudar a quien más lo necesite, por lo que el gobierno municipal hará todo lo que esté a su alcance, sin escatimar recursos humanos ni materiales para ello.



Vilchis Contreras recordó que en Ecatepec se asumieron oportunamente las recomendaciones de autoridades sanitarias y establecimientos no esenciales suspendieron labores, aunque algunos pocos se resisten a hacerlo y el gobierno municipal efectúa operativos para obligarlos a cumplir con las restricciones.



El munícipe expresó que se vive una emergencia a nivel mundial y Ecatepec saldrá bien librado de la situación, aunque para ello se requiere unión y sobre todo que la ciudadanía tome conciencia para evitar la propagación del Covid-19. Ecatepec de Morelos a 27 de abril de 2020.